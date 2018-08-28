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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۳۸

استفاده از چاپگرهای زیستی برای افزایش سرعت آزمایش آنتی بیوتیک ها

استفاده از چاپگرهای زیستی برای افزایش سرعت آزمایش آنتی بیوتیک ها

مرکز کنترل و مقابله با بیماری ها در آمریکا قصد دارد برای آزمایش سریع آنتی بیوتیک های جدیدی که بتوانند با باکتری های مقاوم مقابله کنند، از روش جدیدی استفاده کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، در این روش از چاپگرهای زیستی استفاده می شود که در نیویورک، مینه سوتا، تنسی و ویسکانسین در دسترس قرار می گیرند و با استفاده از آنها نمونه های داروهای جدید مورد آزمایش قرار می گیرند.

این چاپگرهای زیستی را می توان در بیمارستان ها هم نصب کرد تا آزمایش آنتی بیوتیک ها با سرعت بالا و بدون مشکل و اشتباه صورت بگیرد.

قرار است بعد از بررسی های اولیه، اولین سری از این آزمایش ها از اواخر پاییز آغاز شده و تا اوایل زمستان ادامه یابد. در مرحله اول از اجرای این طرح آزمایش هایی بر روی باکتری های مقاوم به عمل می آید. در صورت اثبات تاثیر آنتی بیوتیک های مورد آزمایش بر روی باکتری های مقاوم ، بررسی ها و آزمایش های گسترده تری صورت می گیرد.

گفتنی است چاپگر زیستی یا زیست‌چاپ فناوری روبه‌تکاملی در حوزهٔ مهندسی بافت‌ها است که در آن از چاپگرهای سه‌بعدی متصل به رایانه برای ساختن سریع و دقیق ساختارهای زیستی سه‌بعدی استفاده می‌کنند.

کد مطلب 4387701

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