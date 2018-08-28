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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۲۸

شهردار یاسوج:

سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرداریهای کوچک حذف شده است

سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرداریهای کوچک حذف شده است

یاسوج- شهردار یاسوج گفت: با اینکه برخی از شهرداریهای کوچک در هزینه جاری خود مانده‌اند، سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرداریهای کوچک حذف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نستهن مقدم ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: اعتباراتی به عنوان سهم مالیات بر ارزش افزوده در سالهای گذشته در اختیار شهرداریهای کوچک قرار می‌گرفت که در راستای رفع مشکلات این شهرداریها که بدون درآمد بوده یا درآمد کمی دارند، استفاده می شد.

وی بیان داشت: در گذشته ماهیانه ۱۲۰ میلیون تومان به حساب برخی شهرداریهای کوچک واریز می‌شد که این اعتبارات از ابتدای سال ۹۷ قطع شده است.

مقدم اظهار داشت: پرداخت این اعتبارات با تصمیم مجلس لغو شده است و برای برقراری دوباره این اعتبار، مکاتبات لازم با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با هدف همکاری و پیگیری لازم برای دایر شدن این اعتبارات انجام شده است.

کد مطلب 4387713

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