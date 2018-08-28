به گزارش خبرنگار مهر، فهمیه فتاحیزاده ظهر سهشنبه در نشست خبری با موضوع بازآفرینی پایدار شهری که در خانه تاریخی لاجوردیزاده در محله باغ پنبه برگزار شد با اشاره به وجود پنج نوع بافت ناکارآمد شهری در قم اظهار داشت: در مجموع حدود ۶۵ درصد از جمعیت شهر قم در بافت ناکارآمد زندگی میکنند و حدود چهار هزار هکتار از ۱۲ هزار هکتار جزو طبقات مختلف بافت ناکارآمد تقسیم بندی میشود.
وی افزود: بافتهای ناکارآمد شهری در قم، حدود ۳۲ درصد از بافت ناخالص شهری و ۷۰ درصد از بافت خالص و ساخته شده را تشکیل میدهند.
رئیس اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان قم با اشاره به اینکه بخش مهمی از این بافتها مربوط به سکونتگاههای غیر رسمی است، ادامه داد: در استان قم حاشیه نشینی به واسطه خدماتی که داده شده شاید با حاشیه شهرهای دیگر متفاوت باشد.
ناهنجاریهای حاشیهنشینی در قم کمتر است
وی گفت: در بافت ناکارآمد قم شاید ساختمانها پایداری لازم را نداشته باشند اما نابههنجاری که در برخی استانها مشاهده میکنیم کمتر است؛ اما ما این بافتها را از آمارمان حذف نکردیم تا بتوانیم اعتبار برای اینها جذب کنیم.
فتاحیزاده با بیان اینکه بازآفرینی پایدار شهری چند نوع دارد، اظهار کرد: بازسازی، نوسازی، بهسازی، مرمت، احیا و توانمندسازی از جمله نگاههایی است که در بازآفرینی شهری وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه بافت تاریخی قم در هسته مرکزی شهر قرار داشته و بیشترین حجم گردشگری مذهبی را در خود جای داده است، گفت: بافت تاریخی قم محلی نیست بلکه باید نگاه ملی و بینالمللی به آن داشته باشیم.
محورهای تاریخی شهر قم بهسازی میشوند
رئیس اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان قم با بیان اینکه در بافت تاریخی رویکرد ما بیشتر مرمت و احیا است، اضافه کرد: در همین راستا محورهای تاریخی شهر قم برای بهسازی انتخاب شدند.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته محورهای عمار یاسر تا خانه تاریخی شاکری توسط اداره کل راه و شهرسازی بهسازی شد، گفت: این محور در ادامه به تکیه آسید حسن میرسد که شهرداری در این عرصه وارد شده و به مرور در حال تکمیل است.
فتاحیزاده اضافه کرد: در این شرایط زائری که وارد بافت میشود میتواند مسیری را در بافت تاریخی انتخاب کرده و از عناصر ارزشمند و مذهبی بازدید کند.
امام زاده شاه حمزه، آب انبار تاریخی لب چال، خانههای تاریخی، بیت النور و ... از جمله مکانهای ارزشمند تاریخی در این مسیر بودند که وی به آن اشاره کرد.
رئیس اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان قم گفت: در این برنامهریزی سعی کردیم ضمن بهسازی مسیر با نگاه ملی و بینالمللی معرفی خوبی از عناصر واجد ارزش شهر داشته باشیم.
وی با اشاره به جذب ۴۴ میلیارد ریال اعتبار از اعتبارات کلان شهرهای مذهبی قم و شیراز به منظور رسیدگی به بافتهای ناکارآمد افزود: در سال مالی اخیر دولت اعتباری برای تخصیص به دستگاههای اجرایی نداشت و تخصیصها در قالب اسناد خزانه بود اما در این مقوله اعتبار را به صورت نقدی با پیگیریهای بسیار دریافت کردیم.
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