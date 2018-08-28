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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۵۴

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

نخستین شکست تیم ملی واترپلو مقابل قزاقستان رقم خورد

نخستین شکست تیم ملی واترپلو مقابل قزاقستان رقم خورد

تیم ملی واترپلو در آخرین بازی مرحله گروهی خود در بازی‌های آسیایی مقابل قزاقستان شکست خورد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی،  تیم ملی واترپلو امروز (سه شنبه) در آخرین بازی مرحله گروهی خود، مقابل تیم قزاقستان قرار گرفت و با نتیجه ۹ بر ۵ شکست خورد.
تیم ملی در گروه A بازی‌ها با تیم‌های کره جنوبی، قزاقستان و سنگاپور همگروه بود که موفق به کسب دو پیروزی مقابل تیم‌های کره و سنگاپور شد و با شکست مقابل تیم قزاقستان  به عنوان تیم دوم گروه A روز پنج شنبه باید با تیم سوم گروه B دیدار کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی واترپلو پس از دو دوره غیبت از بازی‌های آسیایی به هجدهمین دوره این بازیها که به میزبانی اندونزی در حال برگزاری است، اعزام شد.

واترپلوی ایران طلا بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ را نیز در کارنامه دارد.

کد مطلب 4387739
ساناز سلیمان آبادی

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