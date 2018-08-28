به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبات این نشست به شرح زیر است:



۱- گزارشی در خصوص عملکرد کشتی گیران تیم ملی کشتی آزاد در بازی های آسیایی اندونزی از سوی مجید ترکان مدیر تیم های ملی بزرگسالان و امید ارائه گردید. اعضای شورای فنی مباحثی را در خصوص کشتی گیران مذکور ارائه نمودند. بررسی ضعف های فنی اوزان سبک وزن، بویژه سه وزن اول المپیکی، توجه به چهره های مستعد و جوانی که می تواند برای المپیک ۲۰۲۰ ملی پوش تیم ملی ایران باشند، از نکات مورد تاکید اعضای شورای فنی می باشد. همچنین بر شیوه های امتیاز گیری و "رندی" در کشتی برای کسب امتیاز در کنار کشتی هجومی تاکید موکد شد.

۲- نفرات شاخص برای مسابقات جهانی کشتی آزاد از سوی مدیر تیم های ملی مجددا مطرح و از سوی اعضای شورای فنی مورد بررسی قرار گرفت. رضا اطری، مهران رضا زاده، باقر یخکشی، ایمان صادقی، مهران نصیری، حسن مرادقلی، یونس امامی، امیرحسین کاووسی، میثم نصیری، مصطفی حسین خانی، سعید داداشپور، امید حسن تبار، عزت اله اکبری، حسن یزدانی، کامران قاسمپور، علیرضا کریمی، محمد جواد ابراهیمی، پرویز هادی، یداله محبی کشتی گیران شاخص اوزان مربوطه برای رقابت های جهانی خواهند بود.



۳- رضا یزدانی، علیرضا گودرزی، مجتبی گلیج، اسماعیل نجاتیان برای ارزیابی نهایی به مسابقات جام مدوید اعزام خواهند شد. بنا بر نظر اعضای شورای فنی مقرر گردید علاوه بر چهار کشتی گیر فوق، یونس امامی و باقر یخکشی نیز در تورنمنت مذکور حضور داشته باشند



۴- گزارشی از وضعیت و برنامه های تیم ملی کشتی آزاد امید ارائه و از سوی شورای فنی بررسی شد.