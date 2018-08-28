تیم کانوپولوی بانوان ایران فینالیست شدند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، رقابتهای کانوپولو بازیهای آسیایی در حال برگزاری است و تیم بانوان کشورمان با شکست ۶ بر ۳ چین راهی فینال شد. مسابقه فینال فردا برگزار میشود .
تیم کانوپولو مردان ایران هم روز سه شنبه با وجود باخت برابر مالزی به عنوان تیم دوم به نیمه نهایی صعود کرد.
تیم کانوپولوی بانوان ایران با پیروزی مقابل چینتایپه به فینال رقابتهای این رشته در بازیهای آسیایی راه یافت.
به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، رقابتهای کانوپولو بازیهای آسیایی در حال برگزاری است و تیم بانوان کشورمان با شکست ۶ بر ۳ چین راهی فینال شد. مسابقه فینال فردا برگزار میشود .
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