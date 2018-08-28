تیم کانوپولوی بانوان ایران فینالیست شدند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، رقابت‌های کانوپولو بازی‌های آسیایی در حال برگزاری است و تیم بانوان کشورمان با شکست ۶ بر ۳ چین راهی فینال شد. مسابقه فینال فردا برگزار می‌شود .



تیم کانوپولو مردان ایران هم روز سه شنبه با وجود باخت برابر مالزی به عنوان تیم دوم به نیمه نهایی صعود کرد.