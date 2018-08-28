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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۰۳

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

تیم کانوپولوی بانوان ایران فینالیست شدند

تیم کانوپولوی بانوان ایران فینالیست شدند

تیم کانوپولوی بانوان ایران با پیروزی مقابل چین‌تایپه به فینال رقابت‎های این رشته در بازی‌های آسیایی راه یافت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، رقابت‌های کانوپولو بازی‌های آسیایی در حال برگزاری است و تیم بانوان کشورمان با شکست ۶ بر ۳ چین راهی فینال شد. مسابقه فینال فردا برگزار می‌شود .

تیم کانوپولو مردان ایران هم روز سه شنبه  با وجود باخت برابر مالزی به عنوان تیم دوم به نیمه نهایی صعود کرد.

کد مطلب 4387750
ساناز سلیمان آبادی

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