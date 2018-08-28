سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری تویوتا در اوبر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، شرکت تاکسی اینترنتی اوبر با تویوتا همکاری می کند تا خودرو خودران بسازد. در همین راستا این شرکت ژاپنی مشغول بررسی سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری در اوبر است.

هدف این قرارداد ترکیب کردن بهترین قابلیت های دو شرکت و کار روی فناوری های خودرانی است که از ۲۰۲۱ میلادی آغاز به کار می کنند. اوبر امیدوار است با گسترش فعالیت های خود در بخش خودران بتواند با رقبایی مانند وایمو رقابت کند.

از سوی دیگر تویوتا سعی دارد از یک خودروساز به یک شرکت حمل ونقل تبدیل شود. این درحالی است که در صنعت خودروسازی بسیاری از شرکت ها مانند جنرال موتورز و فورد در آمریکا وارد این حوزه شده اند.

علاوه برتمام این موارد همکاری میان این دو شرکت سبب می شود هزینه های طراحی و ساخت سیستم های پیچیده ای کاسته شود که از رایانه، دوربین، رادار و حسگرهای لیزری استفاده می کنند.