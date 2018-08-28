قطعی شدن دو مدال برنز برای کوراش ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، در ادامه رقابت های کوراش بازی های آسیایی و در وزن ۹۰+ کیلوگرم این مسابقات، امروز سه شنبه جعفر پهلوانی در مرحله یک چهارم نهایی برابر «کورالوف» از قرقیزستان در کمتر از ۱۵ ثانیه با ضربه فنی برنده شد تا با کسب سومین برد متوالی و رسیدن به نیمه نهایی٬ برنزش قطعی شود.

این جودوکار کشورمان تا ساعتی دیگر در مرحله نیمه نهایی با برنده ازبکستان و افغانستان رو در رو می شود.

همچنین در وزن ۶۶+ کیلوگرم مسابقات، قنبرعلی قنبری در مرحله یک چهارم نهایی برابر اورفاژون دودوف از تاجیکستان به برتری دست یافت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی نیز مدال برنز خود را با صعود به این مرحله قطعی کرد.

این ملی پوش جودو تا ساعتی دیگر در نیمه نهایی مقابل «معروف گاپیلوف» ازبکستانی روی تاتامی می رود.

صعود ملی پوش کوراش بانوان به مرحله یک چهارم

در بخش بانوان مسابقات کوراش بازی های آسیایی، طاهره آذرپیوند در وزن ۵۲- کیلوگرم و در مرحله یک هشتم نهایی، مقابل «دایسیم بایو» از قزاقستان به پیروزی رسید و به یک چهارم راه یافت.

وی در دوربعدی با «عبدالمجیدووا» از ازبکستان مبارزه می کند.