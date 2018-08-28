به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مولوی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران پیرامون رویداد «همدان۲۰۱۸» عنوان کرد: با گردش مالی بالای صنعت گردشگری در دنیا رویداد «همدان ۲۰۱۸» می‌تواند به جلب و جذب گردشگر و همچنین معرفی توانمندی‌های استان کمک کند.

وی بابیان اینکه این رویداد تا به اینجای کار نتایج خوبی برای همدان داشته است، گفت: این روزها همدان در صدر اخبار قرار گرفته و میزان بازدیدهای سایت‌های خبری و خبرگزاری‌هایی که خدمات گردشگری ارائه می‌دهند، تا چندین برابر بالا رفته است.

مولوی بابیان اینکه رویه نشان می‌دهد که ما راهی که برای تحقق اهداف «همدان ۲۰۱۸» انتخاب کرده‌ایم را درست رفته‌ایم؛ در پاسخ به این سئوال که همه اعتقاد داریم این رویداد آغاز راه رونق گردشگری همدان است اما چه کارهایی باید برای آینده انجام داد، گفت: بهترین کار بعد از معرفی همدان به گردشگران، تأمین زیرساخت‌ها است.

رئیس شورای شهر همدان بابیان اینکه با تامین زیرساخت ها شمار گردشگران افزایش خواهد یافت، گفت: باید خدمات مناسبی به گردشگران ارائه کرد.

مولوی بابیان اینکه طی سال گذشته به منظور توسعه زیرساخت‌های گردشگری پروانه ساخت ۱۵ هتل به صورت رایگان صادر شد که تاکنون ۷ هتل به بهره‌داری رسیده و افتتاح شده‌است، گفت: مابقی هتل ها در مرحله عملیات عمرانی هستند.

رئیس شورای شهر تأکید کرد: تامین زیرساخت‌های گردشگری به افزایش درآمدهای پایدار شهری برای همه دستگاه‌ها و مردم و به خصوص مدیریت شهری کمک خواهد کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان نیز در بخش پایانی پنل های تخصصی به اهمیت آموزش به عنوان مهمترین اصل توسعه گردشگری در حوزه های مختلف اشاره کرد و گفت: با برگزاری پنل ها سعی شد به اهمیت آموزش به عنوان بهترین راه توسعه گردشگری در حوزه های مختلف بپردازیم.

علی مالمیر در ادامه به برگزاری پنل ها و استقبال خوب علاقمندان و فعالان حوزه گردشگری از این کنفرانس ها اشاره و عنوان کرد: طی دو روز گذشته پنل های تخصصی آموزشی گردشگری با موضوعات «تطبیق شاخص های شهر گردشگر با ظرفیت های شهر همدان»، «تجارب گردشگری جوامع محلی به عنوان جزء جدایی ناپذیر گردشگری»، «توسعه همکاریهای گردشگری بین کشورهای عضو ACD» با حضور علاقمندان و فعالان برگزار شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان نیز در خصوص برنامه های برگزارشده در خصوص رویداد همدان ۲۰۱۸ بیان داشت: با توجه به برنامه هایی که از ماها قبل توسط کمیته های مرتبط با رویداد انجام شده بود توانستیم میزبان خوبی برای این رویداد بزرگ باشیم.

علی خاکسار در ادامه افزود: در این رویداد میهمانان کشورهای مختلف آسیایی و داخلی حضور داشتند.

وی اظهارداشت: در این رویداد برای استان همدان دستاوردهای بسیار بزرگی کسب شده است که با توجه به این دستاوردها می توانیم صنعت گردشگری را پیش از پیش گسترش دهیم.

خاکسار بیان داشت: تفاهم نامه ها بین معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی ایران، عراق و افغانستان بوده است که همدان به عنوان بخشی از این کشور پهناور ایران می تواند در دستاوردهای تفاهم نامه ها سهیم باشد.

وی بابیان اینکه این اقدام پیش شروعی برای همکاری های بین المللی کشورها در زمینه گردشگری است، گفت: به دلیل تنوع میان برنامه های این رویداد بزرگ، تدارک برنامه هایی در حوزه گردشگری ویژه مدیران و کارکنان دفاتر مسافرتی مدنظر قرار گرفت.