حمایت از ایجاد اشتغال روستایی در گیلان/ ظرفیت روستاها استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح طرح های مختلف در شهرستان تالش در جمع خبرنگاران از وجود آمادگی لازم برای حمایت از طرح های اشتغالزایی در سطح روستاهای استان گیلان خبرداد.

وی اظهار کرد: روستاهای استان گیلان دارای ظرفیت های بسیاری در حوزه گردشگری، صنایع تبدیلی و تولیدات روستایی است که باید از این پتانسیل برای رونق حوزه گردشگری و ایجاد اشتغال استفاده شود.

استاندار گیلان در ادامه با تأکید برضرورت توجه ویژه به این سه حوزه و ایجاد بسترهای لازم برای رونق و توسعه، گفت: آمادگی لازم وجود دارد که در راستای ایجاد فرصت های شغلی از روستاهایی که پتانسیل و استعداد لازم برای این کار را دارند حمایت شود.

وی رونق اشتغال در سطح روستاها را یکی از راهکارهای مهم برای پیشگیری از مهاجرت جوانان روستایی جویای کار به شهرها برشمرد و گفت: معرفی یک روستا به عنوان روستای بدون بیکار تنها به منطور ارائه الگو به سایر روستاها بوده و بدان معنا نیست که از دیگر روستاها در زمینه ایجاد اشتغال حمایت نمی شود.

سالاری در ادامه به ظرفیت های شهرستان تالش به ویژه در حوزه گردشگری روستایی نیز اشاره و خاطرنشان کرد: وجود پتانسیل فراوان در حوزه گردشگری، تولید محصولات متنوع و همچنین نیروی انسانی فراوان در تالش می تواند زمینه رونق و توسعه این شهرستان را فراهم کند.

وی یادآورشد: امیدواریم با حمایت های لازم شاهد تحول و رونق اقتصادی در شهرستان تالش باشیم.