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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۳۹

چاوش‌اوغلو: سیاست کابوئی آمریکا با عکس‌العمل مواجه می‌شود

چاوش‌اوغلو: سیاست کابوئی آمریکا با عکس‌العمل مواجه می‌شود

وزیر خارجه ترکیه در پاسخ به ادعای آمریکائی ها که پیشتر اعلام کردند هرکاری بخواهند می کنند، گفت: اگر واشنگتن همانند فیلم کابوی بگوید هر چه دوست دارم انجام می دهم، با عکس‌العمل مواجه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مولود چاوش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز سه شنبه در نشست خبری مشترک با «لیناس لینکه ویچیوس» وزیر خارجه لیتوانی درباره تحریم‌ های آمریکا علیه آنکارا اعلام کرد: روابط ما با روسیه به منظور جایگزین کردن روابطمان با اتحادیه اروپا و آمریکا نیست.

وزیر خارجه ترکیه ادامه داد: سیاست خارجی ترکیه مبتنی بر توازن است.

وی در پاسخ به ادعای آمریکائی ها که پیشتر اعلام کرده بودند هرکاری بخواهند می کنند، گفت: اگر ایالات متحده همانند فیلم کابوی بگوید من هر چه که دوست دارم را انجام می دهم، با عکس العمل مواجه می‌شود.

چاوش‌اوغلو در ادامه تصریح کرد که آنکارا نیز مجبور به تبعیت از تصمیمات ناعادلانه کشوری علیه خود نیست.

کد مطلب 4387787

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