کشف بیش از ۴میلیون نخ سیگار احتکارشده در شهرستان خمین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، یوسف سپهوند با اشاره به عزم جدی پلیس در مبارزه با سودجویان و اخلالگران اقتصادی اظهار داشت: با کسب خبری مبنی بر دپوی مقادیر زیادی سیگار در انباری در شهرستان خمین، موضوع به صورت ویژه در دستور کار تیمی از ماموران پلیس امنیت عمومی این شهرستان قرارگرفت.

وی خاطرنشان کرد: سرانجام روز گذشته ماموران با شناسایی و کنترل نامحسوس مکان مورد نظر و نیز اطمینان از صحت موضوع، پس از هماهنگی با دستگاه قضایی، به همراه نماینده اداره تعزیرات و اداره صنعت و معدن شهرستان خمین، در بازرسی از مکان دپوی اقلام احتکار شده موفق به کشف چهار میلیون و ۳۹۰ هزار نخ سیگار به ارزش تقریبی چهار میلیارد ریال شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی بیان کرد: در این عملیات یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

سپهوند افزود: پلیس استان با تمام توان و به کارگیری حداکثری امکانات، با پدیده احتکار و قاچاق کالاهای اساسی و ارزاق عمومی مردم مبارزه می کند و شهروندان نیز می توانند اخبار و اطلاعات خود را در این زمینه به پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.