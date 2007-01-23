"گرگ و میش" وارد شبکه نمایش خانگی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم های سینمایی "گرگ و میش" محصول 1384، "اثر پروانه ای" محصول 2003 آمریکا، "سایه من" محصول هندوستان، "خاندان" محصول 1975هندوستان و "زن مجرم" محصول 1995 آمریکا عنوان پنج فیلمی هستند که موسسه رسانه های تصویری آنها را عرضه کرده است.

همچنین دو فیلم سینمایی "ارمغان مرگ" (محصول آمریکا) و "آرام آرام" (محصول هندوستان) که طی دوره های قبلی از سوی موسسه رسانه های تصویری عرضه شده اند، از دیگر عناوینی هستند که برای دومین بار همراه پنج فیلم ذکرشده با قیمت ویژه هزار تومان به شبکه نمایش خانگی راه یافته اند.

قیمت آثار برای مصرف کنندگان محصولات شبکه ویدیویی حدود 300 درصد کاهش داشته و تیراژ آثار سینمایی عرضه شده نیز به بیش از 50 هزار نسخه رسیده است.