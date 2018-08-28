به گزارش خبرنگار مهر، مینو رفیعی ظهر سه‌شنبه در آیین بهره‌برداری از مرکز غربالگری شنوایی در بندر دیر اظهار داشت: پیشگیری از بیماری‌ها و آسیب‌های مختلف یکی از مسائل ضروری است که بهزیستی ورود جدی به این موضوع داشته است.

وی با اشاره به اجرای طرح پیشگیری از بیماری‌های چشمی در مناطق مختلف کشور خاطرنشان کرد: برای اینکه این طرح با بهترین کیفیت اجرا و خروجی مناسبی داشته باشد باید شاهد همکاری بین‌بخشی باشیم.

معاون پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه دولت برای پیشگیری از معلولیت‌ها برنامه جدی و تلاش خاصی دارد، اضافه کرد: باید آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی مناسب به افراد مختلف جامعه انجام شود.

وی با اشاره به شناسایی ۱۵ هزار کودک مبتلا به تنبلی چشم در کشور در قالب اجرای طرح غربالگری، بیان کرد: این افراد برای گذراندن روند درمان به متخصصان و چشم پزشکان معرفی شدند.

رفیعی ادامه داد: از ۱۴ سال گذشته تاکنون سازمان بهزیستی کشور نسبت به اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم در قالب برنامه‌های غربالگری اقدام کرده است.