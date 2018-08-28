به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قطبی پیش از ظهر سه شنبه در همایش مبلغان مؤسسه آموزش عالی حوزوی مجتهده امین که با هدف تأکید بر رسالت‌های تبلیغی خواهران حوزوی در عرصه‌های سنتی و نوین برگزار شد، اظهار داشت: در فضای ارتباطات انسانی در طول تاریخ بشریت تغییرات و تحولات مختلفی شکل گرفته است.

وی افزود: در برهه زمانی پیشا دیجیتال، یکی از سطوح ارتباطات انسانی ارتباطات، بین فردی بود اما بعد از پیدایش فضای دیجیتال ابزارهای پیام‌رسان متعدد در سطح دنیا و ایران ایجاد شد.

با کشف بشر در حوزه سایبر مدل ارتباط انسانی تغییر شکل و سبک پیدا کرد

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با اشاره به اینکه با کشف بشر در حوزه سایبر مدل ارتباط انسانی تغییر شکل و سبک پیدا کرد، ابراز داشت: اکنون آن سطح ارتباط دو سویه چهره به چهره به پیام‌رسان‌های دیجیتال آنلاین و آفلاین تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه این دگرگونی ارتباطات تاثیر بزرگ و بسزایی در رفتار و سیمای فرهنگ دارد، گفت: سطح دوم ارتباط انسانی، ارتباطات فرا فردی است که به آن ارتباط اجتماعی می‌گوییم.

قطبی ادامه داد: در فضای قدیمی ارتباطات اجتماعی در مکان‌هایی که انجمنی از مردان و زنان براساس کارکردی مشترک ایجاد کرده بودند شکل می‌گرفت اما امروزه این تعاملات جای خود را به شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام داده‌ است.

وی افزود: سطح سوم از روابط انسانی هم ارتباطات علمی بود که در پیشا دیجیتال به سبک حضوری، کلاس، همایش، سمینار و کارگاه آموزشی در فضایی که استاد و شاگرد حضور داشتند، برگزار می‌شد.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: درست است که ما هنوز بسیاری از این سبک ها را داریم اما کافی است بررسی کنید در دنیا چقدر از سیستم‌های ارتباطات علمی انسانی در سبک قدیمی باقی مانده و چه سهمی در مدل‌های نوین آمده است.

وی تاکید کرد: اصفهان ۳۲۰ هزار دانشجو دارد که میانگین ۳ ساعت کلاس می‌روند و یک میلیون نفر ساعت آموزشی در ایام تحصیل شکل می‌گیرد اما در فضای سایبر بسیاری از کلیپ‌ها و فیلم‌های آموزشی بالای چند صد میلیون بار دیده می‌شود که همه مدیون پیدا شدن دیجیتال است.

ارتباطات شبکه‌ای گسترده‌تر از ارتباطات اجتماعی است

قطبی با اشاره به ارتباطات شبکه‌ای گفت: ارتباطات شبکه‌ای گسترده‌تر از ارتباطات اجتماعی است برای مثال گروه سازی، قبیله سازی و این موارد است که قبل از سایبر به ساخت گروه‌های فامیلی و تیم‌های دوستی محدود می‌شد و در برخی زمان‌ها مانند عاشورا و مهمانی‌ها نمود بیشتری پیدا می‌کرد.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان افزود: امروز در پلتفرم‌ها، لانچرها و شبکه‌های بسیار وسیعی با استفاده از دیجیتال گروه‌های بسیاری را ساخته و نمونه کوچک آن گروه‌هایی است که در شبکه‌های اجتماعی می‌سازیم.

وی اظهار داشت: در حوزه رفع ابهام و حل یک پرسش در عصر گذشته سبک سنتی وجود داشت اما اکنون در کمتر از سه ثانیه جست‌وجو می‌توانید به داده‌های سطح یک، در سه دقیقه به داده‌های سطح دو و در ۳۰ دقیقه به داده‌های عمیق برسید.

قطبی ابراز داشت: در قدیم یک بچه برای بازی کردن باید منتظر دوستان خود و شرایط مساعد جوی و مکانی می‌ماند و درنهایت روزی سه ساعت بازی می‌کردیم اما اکنون ارتباطات تفریحی انسانی آنلاین شده و با بازی‌های رایج دنیا ارتباط می‌گیرد.

امروزه ترمینال‌های نقطه به نقطه به صنعت ترمینال‌های مارکتی تبدیل شده است

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با اشاره به سطح ترمینالینگ یا ارتباطات دریافت خدمت ادامه داد: امروزه ترمینال‌های نقطه به نقطه به صنعت ترمینال‌های مارکتی تبدیل شده است و در ارتباطات سیاسی و پزشکی و حوزه سلامت و غیره هم تغییرهای بزرگی بوجود آمده است.

وی افزود: آنچه در پیش روی ماست در جامعه وحشت آور است، ما با این صنعت دچار چنین تحولات و تغییرهایی شدیم و سوال این است وظیفه و الگوهای تبلیغی مبلغانی که متولی آموزش‌های فرهنگی و دینی هستند مانند قبل است؟.

ضرورت فعالیت‌های تبلیغی در فضای پسادیجیتال

قطبی با تاکید بر تغییر روش‌های تبلیغی و تطابق با وضعیت فعلی گفت: امروز ۴ صنعت بالای سر ماست که اگر از الن مبلغان خود را بشناسند و مهارت‌هایشان تقویت کنند، شاید بعداً بتوانند نقش آفرین باشند.

در فضای تبلیغی اگر انسان‌های بزرگ وارد میدان نشوند، زمین خواهیم خورد

وی افزود: در فضای تبلیغی اگر انسان‌های بزرگ فضای امروز را حس نکنند و وارد میدان نشوند، زمین خواهند خورد، از سطح مرجیعت تا تبلیغ و امام جماعت اگر فضا را درست حس و درک نکنیم زمین می‌خوریم کما اینکه در برخی موارد چون پوشش و حجاب اسلامی در بخش‌هایی زمین خورده‌ایم.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان بیان کرد: در همین اصفهان روزی تصور نمی‌کردند خانمی سوار دوچرخه باشد اما امروز شاهد آن هستیم چون نتوانستیم مدیریت کنیم اما در حوزه زیارت و عزاداری توانستیم موضوع جدید را مدیریت کنیم و جزء مولفه‌های غرورآفرین ماست.