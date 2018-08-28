شش شاخصه مهم وزارت آموزش و پرورش برای تربیت نسلی دین محور

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عباس کعبی اظهار کرد: اگر آموزش و پرورش بتواند شاخصه‌هایی را به صورت جامع و کاملا علمیاتی نماید و در درون سیستم آموزشی کشور نهادینه کند تردیدی نخواهد بود، نسل آینده، نسلی ولایی، انقلابی و در تراز ارزش های اسلام و انقلاب اسلامی خواهند بود.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: « رشد سطح عقلانیت »، « بالا بردن سطح آگاهی های عمومی»، « بستر سازی برای پیشبرد دانش تربیت ، ارتقا، خلاقیت و نورآوری آن»، « رشد و توسعه ایمان اجتماعی و توجه به مساله توحید، معاد و تقویت روحیه پرستش الهی»، « مهارت افزایی و تقویت مهارت های زندگی، اجتماعی و فرهنگی»، « ارتقای سطح اخلاقی جامعه» از جمله شاخصه هایی است که باید در آموزش و پرورش با برنامه ریزی جامع عملیاتی گردد.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه ادامه داد: آموزش و پرورش در یک برنامه متوازن باید نسبت به دانش افزایی و توجه به نیازهای روز جامعه اهتمام جدی داشته باشد.

نباید فقط به مجموعه محفوظات که بلافاصله فراموش می شود، توجه کرد



آیت الله کعبی بیان کرد: نباید فقط به مجموعه محفوظات که بلافاصله فراموش می شود توجه کرد بلکه باید برای معیار اندازه گیری و ارزیابی سیستمی تدارک و برنامه ریزی و اجرایی شود که محفوظات عمیق تر در دوران دانش آموزی نقش ببندند.



وی افزود: در حال حاضر سطح هیجان و احساسات دانش آموزان بالاتر از سطح عواطف و احساسات است، لذا توجه به فلسفه رفتاری کودکان در سنین مختلف جوانی و نوجوانی و مقاطع تحصیلی دانش آموزی و متوسطه و شناخت رویکردهای متناسب با آن می‌تواند این سطح از هیجانات را متعارف تر و همسو با رویدادهای عاطفی و احساسی جامعه و محیط پیرامون رشد و نمّو داد.



عضو خبرگان رهبری، آسیب شناسی در جامعه را یکی دیگر از مهم‌ترین وظایف دستگاه‌های تربیتی جامعه به ویژه آموزش و پرورش دانست و گفت: اگرنسبت به هنجارها و معضلات جامعه روش شناختی را در پیش بگیریم و متناسب با آن ،راه های مقابله و پاسخگویی را تدارک ببینیم، بدون شک در آینده ای نه چندان دور با نسلی خلاق، متعهد، انقلابی و متناسب با موازین دینی خواهیم داشت.



آموزش و پرورش با همکاری خانواده ها عقلانیت را تعلیم دهد



استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: در این عصری که حضور داریم انبوهی از هجمه ها، شبهات و معضلات فرهنگی، اجتماعی، تربیتی گریبانگیر نسل جوان شده است و اگر آموزش و پرورش با همکاری خانواده ها در کنار عقلانیت و شخصیت آگاهی های محیط پیرامون دانش آموزان را در ساحت های مختلف تربیتی و تعلیمی ارائه کنند ،نسل پیش رو با آسیب های اندکی مواجه خواهند بود، آسیب هایی که اگر وجود داشته باشند، پاسخی برای آنان خواهد بود.



وی در پایان در خصوص ضرورت توجه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تاکید کرد و افزود: این سند به عنوان نقشه راه آموزش و پرورش کشور است که دارای پیش شرط‌های لازم برای اجرایی شدن است و می‌بایست توسط هیئتی اندیشه‌ورز با توجه به آمایش سرزمینی متناسب با تنوع قومیتی، اقلیمی ، فرهنگی و فردی در راستای تحول حرکت کرد.