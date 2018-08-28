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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۵۶

سرپرست وزارت اقتصاد خبر داد؛

ارائه اصلاحیه صورتحساب عملکرد بودجه ۹۵ و ما قبل در سامانه سناما

ارائه اصلاحیه صورتحساب عملکرد بودجه ۹۵ و ما قبل در سامانه سناما

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور از تهیه و ارائه اصلاحیه صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و سنوات قبل از آن با استفاده از سامانه سناما خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، سید رحمت اله اکرمی با اشاره به ارائه اصلاحیه صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و سنوات قبل از آن با استفاده از سامانه سناما، اظهار داشت: استفاده از سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (سناما)، یکی از تجربیات موفق خزانه داری کل کشور در راستای خزانه داری الکترونیک است.معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور خبر داد؛

وی تصریح کرد: اصلاحیه صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ و سنوات قبل از آن، مطابق عناوین و تقسیمات مندرج در قوانین بودجه سنوات مذکور تهیه و تنظیم شده و نمایانگر عملکرد بودجه آن دسته از دستگاههایی است که از آذرماه سال ۱۳۹۶ (موعد ارایه صورتحساب عملکرد بودجه سال ۹۵) تاکنون، حساب سال یاد شده و همچنین سنوات قبل را ارایه داده اند یا نسبت به رفع اشکال حساب های خود اقدام کرده اند.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تهیه صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور اقدام نماید و آن را برای تهیه گزارش تفریغ بودجه (در راستای مفاد ماده ۱۰۴ قانون مزبور) در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار دهد.

اکرمی افزود: این وزارتخانه بر اساس بند ۵ ماده ۴ قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب، اصلاحیه این صورتحساب را نیز تهیه و به مبادی ذیربط ارایه می نماید.

وی تاکید کرد: این مهمترین گزارشی است که دولت در راستای پاسخگویی نسبت به عملکرد خود در ارتباط با بودجه سالانه کشور، رسما در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار می دهد.

کد مطلب 4387811
سمیه رسولی

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