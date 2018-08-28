ارائه اصلاحیه صورتحساب عملکرد بودجه ۹۵ و ما قبل در سامانه سناما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، سید رحمت اله اکرمی با اشاره به ارائه اصلاحیه صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و سنوات قبل از آن با استفاده از سامانه سناما، اظهار داشت: استفاده از سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (سناما)، یکی از تجربیات موفق خزانه داری کل کشور در راستای خزانه داری الکترونیک است.معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور خبر داد؛

وی تصریح کرد: اصلاحیه صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ و سنوات قبل از آن، مطابق عناوین و تقسیمات مندرج در قوانین بودجه سنوات مذکور تهیه و تنظیم شده و نمایانگر عملکرد بودجه آن دسته از دستگاههایی است که از آذرماه سال ۱۳۹۶ (موعد ارایه صورتحساب عملکرد بودجه سال ۹۵) تاکنون، حساب سال یاد شده و همچنین سنوات قبل را ارایه داده اند یا نسبت به رفع اشکال حساب های خود اقدام کرده اند.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تهیه صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور اقدام نماید و آن را برای تهیه گزارش تفریغ بودجه (در راستای مفاد ماده ۱۰۴ قانون مزبور) در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار دهد.

اکرمی افزود: این وزارتخانه بر اساس بند ۵ ماده ۴ قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب، اصلاحیه این صورتحساب را نیز تهیه و به مبادی ذیربط ارایه می نماید.

وی تاکید کرد: این مهمترین گزارشی است که دولت در راستای پاسخگویی نسبت به عملکرد خود در ارتباط با بودجه سالانه کشور، رسما در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار می دهد.