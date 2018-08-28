به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات مدعی شد: هر بحرانی چالشهای سیاسی و انسانی به دنبال دارد اما اساس در بحران یمن اقدام ائتلاف در ایفای نقش خود برای بازگردانیدن دولت یمن و حفظ آینده منطقه از نفوذ ایران است. این اولویت ما است و بر این اساس در راستای موضوعات انسانی و جوانب دیگر حرکت می کنیم.

وی درباره گزارش کارشناسان سازمان ملل نیز از پاسخ به آن خبر داد و گفت: جنگها با خود آلام و رنجهایی به همراه دارد و افغانستان و عراق و سوریه گواه آن است اما در نهایت ما مسئول امنیت و ثبات خود هستیم و این برای ما اولویت دارد.

این موضع گیری در حالی است که تیم حقیقت یاب سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد که برخی حملات ائتلاف متجاوز به یمن به سرکردگی عربستان سعودی در حد و اندازه جنایات جنگی است. حملات این ائتلاف باعث تلفات شدید انسانی در یمن شده است.

در ادامه گزارش آمده است: گزارش ما درباره اوضاع یمن در نهایت استقلال و مبتنی بر تحقیقات میدانی و گفتگو با شاهدان عینی و مسئولان تدوین شده است. عربستان سعودی، امارات و دولت یمن مسئول نقض [حقوق بشر] در یمن هستند.

در این گزارش گفته شده است: ما افرادی را که احتمالا مسئول مستقیم جنایات جنگی در یمن هستند را مشخص کرده ایم و این لیست امروز ارائه خواهد شد.

ساعتی قبل نیز کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از ارتکاب جنایت های هولناک در زندان های مخفی امارات در شهر «عدن» یمن خبر داد.

بر اساس این گزارش، این نهاد حقوق بشری اعلام کرده که شواهدی در دست دارد که ارتکاب جنایت های هولناک در زندان های مخفی امارات در عدن را ثابت می کند.

طبق اعلام کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، افسران اماراتی در زندان های مخفی در عدن، اسرای خود را تحت شکنجه های جنسی قرار می دهند.

این سازمان اعلام کرده که افسران اماراتی بسیاری از اسراء و زندانیان خود در عدن را مورد تجاوز جنسی قرار داده اند.