تشریح تهدیدها و فرصت های سازمان حفاظت محیط زیست در هفته دولت

به گزارش خبرگزاری مهر کریم شافعی در خصوص تهدید ها و فرصت های سازمان حفاظت محیط زیست گفت: امروز حال محیط زیست کشور خیلی خوب نیست، تهدید های مهم و تاثیر گذاری حیات مردم، جنگل و آب را تهدید می کند.

وی ادامه داد: محیط زیست سازمانی است متولی حفاظت از منابع طبیعی، گونه های جانوری و گیاهی، حفاظت از دریاها، سرزمین ایران و هر آنچه به زیست مردم اعم از گیاهان، آب و هوا ارتباط دارد. محیط زیست دستگاه نظارتی است و راهکار برای دستگاه های تصمیم گیر مثل مجلس، دولت ارائه می کند و دستگاه های مجری ملزم به رعایت آنها هستند.

شافعی با اشاره به اولویت های زیست محیطی دولت دکتر روحانی، گفت: چهار اولویت مدیریت آب، پسماند، پساب و پدیده گرد و غبار در دستور کار دولت قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه کشور ایران کشور کم آبی است، گفت: اگر مردم و دولت آب را درست مصرف نکنند، آینده خوبی نداریم.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه روزانه ۵۰ هزار تن روزانه زباله در کشور تولید می شود، گفت: اگر زباله درست دفع و تفکیک نشود برای مردم و محیط زیست مشکلات زیادی ایجاد می شود.

وی در ادامه به موضوع پساب اشاره کرد و گفت: در فرآیند بعد از تصفیه، آب تصفیه شده وارد چرخه مجدد می شود و ۷۰ درصد آب مصرفی مردم قابل استفاده مجدد است.

شافعی، اصلی ترین علت بروز پدیده گرد و غبار را خشک شدن طبیعت، از بین رفتن مراتع و کم آبی برشمرد و گفت: سطح زیادی از از سرزمین ایران و کشور های همسایه خشک شده و باد خاک را بلند می کند و منجر به بروز پدیده گرد و غبار می شود و زندگی برای مردم تنگ می کند.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست پدیده گرد و غبار را از دیگر تهدیدهای سازمان محیط زیست برشمرد و گفت: حل معضل گرد و غبار از الویت های مهم دولت است و امسال در قانون بودجه ۱۵۰ میلیون دلار برای مدیریت گرد و غبار خوزستان اختصاص یافته است که امیدواریم مشکلات مردم خوزستان حل شود.

به گفته شافعی، سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه اجرا وارد نمی شود و یک دستگاه سیاستگذار و ناظر است و بر تکالیفی که قانون گذار برای دستگاه های گذاشته است، نظارت می کند.

وی با بیان اینکه ۹۵ در صد از آب کشور در حوزه کشاورزی مصرف می شود و ۵ در صد باقی مانده در صنعت و شرب استفاده می شود، اظهار داشت: وزارت جهاد و وزارت نیرو مدیریت مصرف آب را باید به عهده بگیرند و به مردم راهکار بدهند. کشور های خشک تر از ایران وضع بهتری در زمینه منابع آبی دارند.

شافعی افزود: از۱۰۰ درصد آبی که در اختیار بخش کشاورزی قرار می گیرد، ۶۰ در صد آن به نحوی از دسترس خارج می شود.

وی با اشاره به برخی از سیاست های خود کفایی در کشور، اظهار داشت: برای رسیدن به خودکفایی بخش اعظم ذخایر آب های زیزمینی استفاده شد و منابع پشتوانه آبی کشور هم به پایان رسیده است. در برخی از مناطق کشور گودال‌های عمیق ایجاد شده است وخاک نشست کرده است دلیل آن تخلیه سفره های آب‌های زیر زمینی است، اگرکشاورزان، مردم، دولت و صنعت آب را درست و بهینه مصرف کنند و از اسراف آن جلوگیری کنند از این بحران کم آبی عبور خواهیم کرد.

شافعی، با تاکید بر اینکه صنایع آب مثل صنعت فولاد نباید در مناطق کم آب مستقر شود، گفت: سازمان محیط زیست با استقرار صنایع آب بر درخارج از مرز دریاها موافقت نمی کند، صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی باید در مکان هایی که آب هست، مستقر شوند.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست، مدیریت پسماند به ویژه در استان‌های شمالی را یکی دیگر از تهدیدهای محیط زیست عنوان کرد و گفت: پسماندها باید در مراحل تولید، تفکیک، حمل و فرآیند پس از حمل و دفع مدیریت شوند.

شافعی، در حوزه تولید پسماند از مردم درخواست کرد که زباله کمتری تولید کنند و گفت : در حوزه تفکیک از مبدا مردم، صنایع و صاحبان تولید باید از همان مبدا زباله خشک، تر و خطرناک مجزا کنند.

وی ادامه داد: عمده آلودگی مربوط به زباله های تر است و اگر در مبدا تفکیک انجام شود، بسیاری از مشکلات برطرف می شود. اگر زباله تر و خشک با هم مخلوط شوند و در طبیعت رها سازی و دفن شوند، هزاران سال طول می کشد پلاستیک تجزیه وجذب شود.

به گفته معاون سازمان حفاظت محیط زیست، کشور در فرآیند مدیریت پسماند موفق نبوده است و انتظارات محیط زیست برآورده نشده است. شهرداری برای جمع آوری زباله اقدام های ارزشمندی داشته است ولی سازمان محیط زیست از نوع دپو و فرآیند دفن پسماند به طور کامل راضی نیست.

وی تصریح کرد: به پیشنهاد دولت به مجلس اعتبار ۱.۵ میلیلارد دلاری از صندق ارزی برای مدیریت پسماند اختصاص یابد و وزارت کشور با احداث نیروگاه و کارخانه در چارچوب بهره برداری سرمایه گذاری کند و پسماند را در مسیر مدیریت صحیح هدایت کند.

شافعی ادامه داد: این مبلغ اعتباری از سوی مجلس شورای اسلامی اختصاص پیدا نکرد و امیدواریم تا سال آینده مجلس بودجه قابل قبولی برای مدیریت پسماند اختصاص دهد.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه دولت در مسیر مدیریت پساب سرمایه گذاری کرده است ولی به نقطه مطلوب نرسیده است، گفت از سال ۱۳۶۷ بحث طراحی و اجرای شبکه فاضلاب در کشور آغاز شد و این شبکه ها پیشرفت فیزیکی خوبی داشته است و در بسیاری از استان‌های کشور تصفیه خانه های خوبی زده شده است.

وی افزود: برنامه دولت و مجلس در حوزه مدیریت پساب نسبتاً خوب بوده است، وقتی فاضلاب تصفیه می شود آب قابل قبولی برای استفاده است و متاسفانه با وجود سرمایه گذاری این آب در طبیعت رها سازی می شود و با فاضلاب مخلوط می شود، در واقع کاری انجام نشده است.

شافعی خاطر نشان کرد: کارشناسان می گویند، مخلوط شدن آب تصفیه شده با فاضلاب باعث رقیق سازی فاضلاب می شود. ولی سازمان حفاظت محیط زیست برای مدیریت پساب نگرانی دارد و وزارت نیرو باید برنامه برای مدیریت پساب داشته باشددر فرآیند پس از تصفیه روان آب ها در شبکه فاضلاب هدایت نمی شود.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه در کانال سرخه حصار، باران های کوهستانی با فاضلاب صنایع و پادگان به مخلوط می شود. ۲۲۰ میلیون متر مکعب فاضلاب به آب همراه سموم، کودهای حیوانات در جنوب ری رها سازی می شود و سازمان حفاظت محیط زیست نگران هستیم.

شافعی تاکید کرد: باید شهرداری، وزارت نیرو، محیط زیست و دست اندرکاران مربوط مدیریت فاضلاب هایی که حکم روان اب را دارند و تصفیه نمی شوند، مدیریت کنند.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست، یکی از اولویت های سازمان محیط زیست آلودگی هوای کلان شهر ها وپدیده گرد و غبار است، عنوان کرد و گفت: مرطوب نبودن زمین باعث می شود، گیاهان رشد نکنند و نابودی درختان، باغات و طبیعت خشک منجر به بروز گرد و غبار می شود.

پدیده گرد و غبار منشاء داخلی و خارجی دارد، وزارت امور خارجه مسئول رایزنی ها برای حل مشکلات گرد و غبار با منشاء خارجی است که تا کنون به دلیل مشکلات کشور عراق و عربستان نتایج قابل قبولی نداشته است.

وی ادامه داد : دولت برای حل و مدیریت معضل گرد و غبار با منشاء داخلی، نقاط بحرانی در کشور را اولویت قرار داده است. خوزستان یکی از این نقاط بحرانی است و سال گذشته سال بدی برای مردم خوزستان بود.

شافعی افزود: سیستان هم نقطه بحرانی دیگر در کشور است که مردم هم به شدت تحت فشار هستند. دولت اعتباری امسال پیش بینی کرد و مجلس همکاری کرد۱۵۰ میلیون دلاربرای مدیریت گرد و غبار اختصاص یافته است. ۵۰ میلیون دلار برای ساماندهی شبکه های برق خوزستان اختصاص یافت که سال گذشته مشکلات زیادی مردم خوزستان داشتند. مجلس شورای اسلامی منابع اعتباری برای طرح آبخیز داری پیش بینی شده است.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت و حل پدیده گرد و غبار در مدت زمان کوتاه غیر ممکن است، گفت: مالچ پاشی همه جا جواب نمی دهد، باید به دنبال کنترل آب، کاشت درختان، نهال ها و گونه های سازگار با کم آبی باشند.

شافعی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست در حدود ۲۰ استان کشور، نقاط بحرانی و گرد و غبارخیز را شناسایی و برای آن برنامه و راهکار داده است که امیدواریم در طول سالهای آینده بتوان پدیده گرد و غبار را مدیریت کنیم.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه محیط زیست مال هم ملت ایران است و سازمان حفاظت محیط زیست هم به دنبال حفظ حقوق ملت ایران است، گفت: سازمان حفاظت محیط زیست با تشکیلات عریض و طویل نیست، یک دستگاه ستادی محسوب می شود و اجرایی تلقی نمی شود.

وی ادامه داد: همه مردم ایران باید برای حفظ محیط زیست تلاش کنند، این سرزمین مال همه ملت ایران است، هم مردم فارغ از دین، قوم و مذهب باید دست به دست هم بدهند.

به گفته شافعی، محیط زیست برای زیستن مردم است بدون اراده مردم محیط زیست قابل اصلاح نیست.

وی با بیان اینکه مردم را برای حفظ محیط زیست به کمک می‌طلبیم، گفت: از مردم می خواهیم در طبیعت زباله نریزند، حیوانات را شکار نکنند، حیوانات جز ذخایر این مملکت هستند. مردم در پاسداری از منابع طبیعی، آب، جنگل و حیوانات با سازمان حفاظت محیط زیست همکاری کنند تا وضع ما بدتر نشود.