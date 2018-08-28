به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دیر ظهر سهشنبه در آیین بهرهبرداری از مرکز غربالگری شنوایی در بندر دیر اظهار داشت: توسعه زیرساختها را به صورت جدی در دستور کار داریم و طرحهای مختلفی در این شهرستان اجرا شده است.
حمزه اعتماد با اشاره به افتتاح و یا آغاز عملیات اجرای ۴۶ پروژه عمرانی هفته دولت در شهرستان دیر خاطرنشان کرد: اعتبارات اجرای این طرحها ۳۳ میلیارد تومان است.
وی بیان کرد: امسال ۳۹ طرح عمران شهری و روستایی در حوزه های مختلف با اعتباری بالغ بر ۲۸ میلیارد تومان افتتاح و هفت طرح نیز با اعتبار ۵ میلیارد تومان عملیات اجرایی آن آغاز میشود.
فرماندار دیر به اهمیت و ضرورت اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم و شنوایی اشاره کرد و با تقدیر از عملکرد مطلوب بهزیستی در این زمینه بیان کرد: مرکز غربالگری شنوایی در بندر دیر میتواند منشا خدمات مناسبی باشد.
اعتماد با اشاره به راهاندازی مرکز اورژانس اجتماعی در شهرستان دیر ادامه داد: برای راه اندازی مرکز کمپ ترک اعتیاد در شهرستان دیر نیز تلاش و برنامهریزی لازم انجام شده است.
رئیس بهزیستی شهرستان دیر نیز اعتبار راهاندازی مرکز غربالگری شنوایی نوزادان را یک میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این مرکز توسط بهزیستی دیر و با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان در بیمارستان راه اندازی شده است.
محمد کرمی افزود: مجوز اولیه مرکز کمپ ترک اعتیاد در این شهرستان صادر شده است که امسال راه اندازی خواهد شد.
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