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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۵۲

با حضور معاون بهزیستی کشور؛

مرکز غربالگری شنوایی در بندر دیر به بهره‌برداری رسید

مرکز غربالگری شنوایی در بندر دیر به بهره‌برداری رسید

بوشهر - در آئینی با حضور معاون پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی کشور، مرکز غربالگری شنوایی در بندر دیر به بهره‌برداری رسید.

 به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دیر ظهر سه‌شنبه در آیین بهره‌برداری از مرکز غربالگری شنوایی در بندر دیر اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌ها را به صورت جدی در دستور کار داریم و طرح‌های مختلفی در این شهرستان اجرا شده است.

حمزه اعتماد با اشاره به افتتاح و یا آغاز عملیات اجرای ۴۶ پروژه عمرانی هفته دولت در شهرستان دیر خاطرنشان کرد: اعتبارات اجرای این طرح‌ها ۳۳ میلیارد تومان است.

وی بیان کرد: امسال ۳۹ طرح عمران شهری و روستایی در حوزه های مختلف با اعتباری بالغ بر ۲۸ میلیارد تومان افتتاح و هفت طرح نیز با اعتبار ۵ میلیارد تومان عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

فرماندار دیر به اهمیت و ضرورت اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم و شنوایی اشاره کرد و با تقدیر از عملکرد مطلوب بهزیستی در این زمینه بیان کرد: مرکز غربالگری شنوایی در بندر دیر می‌تواند منشا خدمات مناسبی باشد.

اعتماد با اشاره به راه‌اندازی مرکز اورژانس اجتماعی در شهرستان دیر ادامه داد: برای راه اندازی مرکز کمپ ترک اعتیاد در شهرستان دیر نیز تلاش و برنامه‌ریزی لازم انجام شده است.

رئیس بهزیستی شهرستان دیر نیز اعتبار راه‌اندازی مرکز غربالگری شنوایی نوزادان را یک میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این مرکز توسط بهزیستی دیر و با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان در بیمارستان راه اندازی شده است.

محمد کرمی افزود: مجوز اولیه مرکز کمپ ترک اعتیاد در این شهرستان صادر شده است که امسال راه اندازی خواهد شد.

کد مطلب 4387816

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