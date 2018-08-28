کوتاهی وزارت کشور در معرفی استاندار/ معیشت در اولویت دولت باشد

احمدعلی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح تاریخ شکل گیری موتلفه در کشور و اقداماتی که اعضای این حزب قبل و بعد از انقلاب انجام داده اند گفت: خط و راه اصلی موتلفه حرکت در مسیر ولایت و آرمانهای نظام است و در این مسیر با کسی تعارف نداریم و هم اکنون نیز آماده همکاری با مسئولان برای رفع مشکلات کشور در سطوح مختلف هستیم.

وی بیان کرد: حکومت اسلامی در سایه وحدت و ولایت فقیه شکل می گیرد و موفق می شود و در همین راستا همه فعالان سیاسی باید در کنار یکدیگر کمک کنند تا از مشکلات کنونی که در کشور وجود دارد بگذریم.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه گفت: وظیفه رسانه ها نیز این روزها سنگین تر شده است و باید با امید بخشی به جامعه و روشنگری، فتنه گری های دشمنان را خنثی کنند، دشمن پس از تحریم ها در فکر ایجاد رخنه در جامعه است و باید مردم در این زمینه هوشیار باشند.

وی مطرح کردن مطالبات مقام معظم رهبری در جامعه را بسیار مهم دانست و بیان کرد: رسانه ها باید این مطالبات از جمله بررسی آسیبهای اجتماعی و مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی را با جدیت بیشتر پیگیری کنند.

وی در خصوص هفته دولت نیز گفت: دولت باید در این هفته اولا عملکرد خود در زمینه های مختلف به خصوص مباحث اقتصادی را بیان کند و از سوی دیگر برنامه های خود را برای مهار تورم و خارج شدن از رکود اقتصادی اعلام کند و ما در انتظار هستیم که چنین برنامه هایی ارائه شود.

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان کرمان افزود: نمی توان دولت کنونی را با دولت شهید رجایی مقایسه کرد اما تصور می کنیم اگر دولت بتواند به منویات مقام معظم رهبری که در ابتدای دولت یازدهم در نخستین جلسه با هیئت دولت مطرح شد عمل کند می تواند بسیار از مشکلات موجود را برطرف نماید.

وی گفت: اگر از ابتدای دولت یازدهم به منویات مقام معظم رهبری توجه می شد عملا دچار بسیاری از مشکلات کنونی نمی شدیم.

وی همچنین مواضع اخیر رئیس جمهور در قبال آمریکا را قابل تمجید دانست و بیان کرد: دولت باید عملکرد، اندیشه ها و منش شهید رجایی را در ادامه فعالیتش سر لوحه خود قرار دهد و به خصوص در ماههای پیش رو توجه ویژه به معیشت مردم داشته باشد.

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان کرمان بیان کرد: بخش مهم کار در زمینه اقتصادی باید انجام شود در ۱۵ سال اخیر مقام معظم رهبری بارها بر اقتصاد مقاومتی تاکید داشته اند، باید این سوال پرسید که بعد از ۱۵ سال چه اقداماتی روی داده است که موجب کاهش وابستگی ما به خارج از کشور و خود باوری در عرصه های اقتصادی شود.

وی گفت: موتلفه آماده همکاری با بدنه دولت در سطوح مختلف است اما نه در سطح ملی و نه استانی تا کنون هیچ همفکری و کمکی با حزب صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: دولت حکم تنفیذ رهبری را دارد به همین دلیل وظیفه همه ماست که به دولت کمک کنیم چون کمک به دولت موجب تقویت نظام و کشور می شود.

وی در خصوص عدم معرفی استاندار کرمان نیز گفت: سرپرست عملا فقط ۳ ماه می تواند فعالیت کند و این مدت در استان کرمان تمام شده است و برای ما هم جای سوال است که چرا وزارت کشور این مشکل را حل نمی کند.

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان کرمان بیان کرد: دولت می گوید با توجه به مصوبه عدم به کارگیری بازنشستگان با کمبود نیرو مواجه است اما ما می گوییم در استان کرمان به اندازه کافی نیروهای متخصص و با تجربه وجود دارد و هیچ بهانه ای در این مسیر قابل قبول نیست.

مقدم بیان کرد: در این زمینه هم وزارت کشور کوتاهی کرده است و هم نمایندگان استان کرمان و باید از وزارت کشور در این خصوص سوال شود.

وی گفت: سرپرستی در استانداری با محدودیت هایی مواجه است که می توان به عدم امکان در تصمیم گیری های کلان و دراز مدت اشاره کرد و در بهترین حالت همان کارهای قبل می تواند ادامه یابد و امکان برنامه ریزی در استانی که نیازمند توسعه و محرومیت زدایی و توجه به اقتصاد مقاومتی است وجود ندارد.