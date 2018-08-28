دستگیری ۵ سارق در دشتستان/ ۱۵ فقره سرقت کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جواد رضوی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مقابله با سرقت‌ها را به صورت ویژه در دستور کار داریم و در این راستا تلاش گسترده‌ای برای دستگیری سارقان صورت می‌گیرد.

وی افزود: در راستای افزایش احساس امنیت در جامعه، پلیس دشتستان با بهره گیری از تمامی امکانات، راه اندازی گشت های غیر محسوس،افزایش واحدهای گشتی و تمرکز بر نقاط جرم‌خیز اقدامات لازم را در مقابله با سرقت در دستور کار قرار داده است.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان بیان کرد: در نتیجه اقدامات و تلاش های شبانه روزی مأموران در ۴۸ ساعت گذشته پنج نفر سارق دستگیر و ۱۵ فقره انواع سرقت در سطح شهرستان دشتستان کشف شد.

وی ادامه داد: سارقان در بازجویی ها وتحقیقات به عمل آمده به ارتکاب ۱۵ فقره انواع سرقت از جمله سرقت اماکن خصوصی، سرقت در معابر، سرقت منزل و سرقت احشام اعتراف و پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات تحویل مراجع قضائی شدند.