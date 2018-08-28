فاطمه شیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با قدردانی از خدمات جامعه پزشکان به بیماران اظهار داشت: در همدان پزشکان منشاء خدمات ارزنده ای به بیماران هستند و خوشبختانه بیش از ۷۰ پزشک متخصص و فوق تخصص خدمات درمانی ویژه ای را به جامعه بیماران ارائه می دهند.

وی افزود: غالب این پزشکان با موسسات، انجمنها و سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه خیریه و سلامت در ارتباط هستند و بیماران معرفی شده از سوی این موسسات را با شرایط خاص به صورت رایگان درمان می کنند.

مشاور معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان گفت: در این راستا همکاری و تعامل پزشکان با موسسات و سمن‌های خیریه تا حدی است که برخی از پزشکان، حمایت های مالی از برخی بیماران را نیز انجام می دهند.

شیرانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره رسالت های خطیر و بی بدیل پرستاران در مراکز درمانی و بیمارستانی افزود: پرستاران به عنوان مدیران داخلی در مراکز درمانی و بیمارستانها می توانند سطح و میزان خدمات ارائه شده جامعه پزشکان به مردم را تبیین کنند.

مدیر دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان با تاکید بر این که باید ترویج فرهنگ قدرشناسی در جامعه اشاعه یابد، گفت: همه مردم به ویژه پرستاران قدردان خدمات پزشکان هستند.