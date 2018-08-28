پهلوانی راهی مبارزه پایانی رقابتهای کوراش شد

به گزارش خبرنگار مهر از اندونزی، در ادامه رقابتهای کوراش هجدهمین دوره بازیها تیم کشورمان جعفر پهلوانی در وزن ۹۰+ کیلوگرم در مرحله نیمه نهایی «نوربک توریف» از ازبکستان از پیش رو برداشت راهی دیدار نهایی شد.

وی کار خود را برتری مقابل «خورکاشف» از تاجیکستان آغاز کرد و سپس «کومار پورکشیات» از پاکستان از پیش رو برداشت و ادامه با برتری مقابل از پاکستان و «تورالیف» از قرقیزستان را راهی مرحله نیمه نهایی شد.

پیش از پهلوانی، قنبرعلی قنبر در مرحله نیمه نهایی به ازبکستان باخته و برنز گرفته بود.

تیم ملی کوراش امروز پنج نماینده در این بازیها داشت که اینجای کار قنبرعلی قنبری یک نشان برنز کسب کرده است. طاهره آذرپیوند، بهزاد وحدانی و محمدرضا ذاکری هم با شکست برابر رقبای خود حذف شدند.