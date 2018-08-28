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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۴۸

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

پهلوانی راهی مبارزه پایانی رقابتهای کوراش شد

پهلوانی راهی مبارزه پایانی رقابتهای کوراش شد

عضو سنگین وزن تیم کوراش مردان ایران در مرحله نیمه نهایی نماینده ازبکستان را شکست داد و به دیدار نهایی راه پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر از اندونزی، در ادامه رقابتهای کوراش هجدهمین دوره بازیها تیم کشورمان جعفر پهلوانی در وزن ۹۰+ کیلوگرم در مرحله نیمه نهایی «نوربک توریف» از ازبکستان از پیش رو برداشت  راهی دیدار نهایی شد.

وی کار خود را برتری مقابل «خورکاشف» از تاجیکستان آغاز کرد و سپس «کومار پورکشیات» از پاکستان از پیش رو برداشت و ادامه با برتری مقابل  از پاکستان و «تورالیف» از قرقیزستان را راهی مرحله نیمه نهایی شد. 

پیش از پهلوانی، قنبرعلی قنبر در مرحله نیمه نهایی به ازبکستان باخته و برنز گرفته بود.

تیم ملی کوراش امروز پنج نماینده در این بازیها داشت که اینجای کار قنبرعلی قنبری یک نشان برنز کسب کرده است. طاهره آذرپیوند، بهزاد وحدانی و محمدرضا ذاکری هم با شکست برابر رقبای خود حذف شدند.

کد مطلب 4387846

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