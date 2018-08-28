ارائه نسخه دوم سند درمان/واکنش به اظهارات رئیس نظام پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر قاسم جان بابایی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری به تشریح اقدامات حوزه درمان پرداخت.

وی در ابتدا، ضمن اشاره به دستاوردهای طرح تحول سلامت، اظهار داشت: در حوزه درمان، پروژه جدیدی آغاز نشده است، چراکه هنوز بخشی از پروژه هایی که ذیل بسته های طرح تحول سلامت آغاز شده، درحال تکمیل است. از جمله این پروژه ها، ساخت ۲۴۹ کلینیک ویژه است که تاکنون ۱۴۰ کلینیک ویژه به بهره برداری رسیده است. همچنین ۸۰ درصد مراکز LDR به بهره برداری رسیده و مابقی هنوز دردست اقدام است. درعین حال ۱۲۰ اورژانس بیمارستانی بازسازی و نوسازی شده است.

وی با بیان اینکه تا پایان سال و حداکثر تا اوایل سال آینده بالغ بر ۲ هزار تخت بیمارستانی به مجموع تخت های بیمارستانی استان تهران افزوده می شود، خاطرنشان کرد: تاکنون بالغ بر ۵۰۰ فرآیند که شامل تدوین راهنماهای بالینی، استاندارد خدمت و خرید راهبردی خدمات سلامت است، با کمک انجمن ها به انجام رسیده است. یکی از بندهای قانون چهارم پنجم و ششم تدوین گایدلاین بوده که به خوبی انجام شده است.

معاون درمان وزارت بهداشت بیان کرد: وظیفه ‏اصلی معاونت درمان به جز پیگیری پروژه‌های قبلی، پیگیری وظایفی است که قانون برعهده آن گذاشته است که یکی از این موارد نوشتن راهنماهای بالینی است و بر این اساس تاکنون ۶۰ راهنمای بالینی نوشته و به سازمان‌های بیمه‌گر ابلاغ شده است.

وی تصریح کرد: برخی از این راهنماها در حال حاضر اجرا می‌ شود و بقیه ابلاغ شده است و در ‏صورت فراهم شدن سازوکار توسط بیمه‌ ها، اجرایی خواهد شد. همچنین با بیمه ‌ها در راستای اجرای راهنماهای بالینی دو روز در هفته جلساتی ‏منعقد می شود. نوشتن راهنماهای بالینی از نظر علمی بسیار مهم بوده و بومی شدن این راهنماها به کمک انجمن ‌ها امکان پذیر است.‏

جان بابایی در خصوص ‏برگزاری جشنواره تجارب موفق بیمارستانی در مدیریت منابع و مصارف گفت: این جشنواره با دو هدف اصلی برگزار می ‌شود؛ اول ‏استفاده از تجربه ارائه دهندگان خدمت و دوم به اشتراک گذاشتن این تجربه‌ ها تا تمام مراکز از این تجربه‌ ها استفاده کنند.

پی ادامه داد: بر این اساس با ‏برنامه ‌ریزی های انجام شده، دانشگاه‌ های علوم پزشکی توانستند تجربه‌ های خود را در سامانه‌ ای بارگذاری کنند که حدود ۱۲۰۰ تجربه در ‏این راستا منعکس شده است، داوری این تجربه‌ها در حال اتمام است و حدود ۱۰۰ نفر از اساتید اقتصاد سلامت و مدیریت بیمارستانی ‏مشغول داوری هستند. در انتها به ۱۰ بیمارستان نمونه لوح زرین و تندیس اهدا خواهد شد. همچنین حداقل سه بیمارستان را به عنوان ‏بیمارستان ‌های نمونه کشوری معرفی می‌ کنیم و در عین حال از دانشگاه‌ هایی که بیشترین تجربه را ارسال کردند نیز، تقدیر خواهد شد.‏

معاون درمان وزارت بهداشت افزود: سامانه این جشنواره فعال خواهد بود و دانشگاه‌ های علوم پزشکی به طور مرتب تجربه‌ های خود را ‏بارگذاری کرده و نقد می‌ کنند. این یک ارتباط مجازی بین روسای بیمارستان‌ ها خواهد بود که در آن می ‌توانند مشکلات و تجربه‌ های ‏خود را در اداره بیمارستان به اشتراک بگذارند.‏

وی با بیان اینکه اعتباربخشی در راستای حمایت از بیمار و مدیریت منابع و مصارف است، ادامه داد: همه گزینه های داوری در ‏این جشنواره نیز در راستای اعتباربخشی بیمارستانی است. تمام بیمارستان‌ های خصوصی، عمومی، غیردولتی، تامین ‏اجتماعی و بیمارستان‌های مربوط به نیروهای مسلح در این جشنواره شرکت کرده اند، حدود ۹۹۵ بیمارستان نیز در این سامانه حضور ‏دارند.‏

جان بابایی در خصوص استحقاق سنجی و رفع همپوشانی ‌های بیمه ‌ای تصریح کرد: در حال حاضر با کمک بیمه سلامت و بخش IT وزارت بهداشت، در بیش از ۹۵ درصد بیمارستان‌ های کشور سامانه استحقاق سنجی ‏وجود دارد و گام بعدی ما این است که استحقاق سنجی به سمت سطح بندی خدمات برود، تا برای مثال مشخص شود، یک بیمارستان ۶۰ تخت خوابه با یک بیمارستان ۲۰۰ تختی چه تفاوت‌ هایی در نوع خدمت دارند. یکی از بندهای قانونی که باید انجام دهیم، ‏سطح بندی خدمات است که شامل سطح بندی نیروی انسانی و تجهیزات می شود و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم این موضوع را ‏نیز کامل کنیم.‏

وی گفت: در عین حال کار بازنگری سند درمان نیز انجام و مشخص شده است که هر استان چه تعداد تخت نیاز دارد. ما این سند را تکمیل و مشخص کردیم که هر شهرستان چه میزان تخت بیمارستانی نیاز دارد و تا پایان شهریور نسخه دوم سند درمان را ارائه خواهیم داد.

معاون درمان وزارت بهداشت درخصوص نظام ارجاع گفت: اقدام مهمی که با همکاری معاونت بهداشت و دفتر توسعه فناوری های سلامت وزارت بهداشت انجام شده، نظام ارجاع است، این اقدام در استان گلستان، زنجان و گیلان آغاز ‏شده و بخش عمده ای از آن در مناطق روستایی اجرایی شده است. در استان اردبیل نیز به صورت محدود این کار آغاز شده و ‏امیدواریم تا پایان سال سایر استان‌ ها را نیز به این سیستم وارد کنیم.‏

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین کارها در نظام ارجاع، نوبت ‌گیری است، تصریح کرد: نظام ارجاع برای شکل ‌گیری باید به طور کامل ‏الکترونیک باشد و نوبت‌ گیری برای مردم انجام شود.‏ البته باید توجه کرد که بحث نظام ارجاع و پزشک خانواده پروژه ‌ای بلندمدت است.

جان بابایی درخصوص زیرساخت‌ های لازم برای اجرای نظام ارجاع عنوان کرد: مهم‌ترین موضوع برای نظام ارجاع، وجود زیرساخت الکترونیک است. باید اطلاعات بیمار به صورت الکترونیک رد و بدل شود. نظام ارجاع یک نظام ارائه خدمت منظم است. باید بدانیم که هر چه سطح خدمات بالاتر رود، هزینه‌ های سلامت بیشتر می ‌شوند. قطعا یکی از مهم‌ترین عوامل نگهدارنده هزینه‌ های نظام سلامت، پزشک خانواده و نظام ارجاع است. گاهی می ‌بینیم افراد برای یک سرماخوردگی ساده به متخصص یا فوق تخصص مراجعه می ‌کنند. این موضوع ممکن است منجر به محروم شدن بیماران مبتلا به بیماری ‌های جدی ‌تر از مراجعه به پزشک متخصص شود. وقتی که پزشک سطح سه درگیر بیماری‌ های سطح یک شود، بیماران جدی ‌تر از درمان محروم می ‌مانند.

معاون درمان وزارت بهداشت اظهار داشت: بنابراین لازمه نظام ارجاع وجود زیرساخت الکترونیک و دسترسی مردم به سطح یک ارائه خدمات است. یکی از اعتراضات مردم این است که در سطح یک فقط در نوبت صبح پزشک حضور دارد و بعدازظهرها پزشک نیست. بنابراین تا زمانی که دسترسی را کامل و زیرساخت‌ها را الکترونیک نکنیم، ارجاع شکل نمی‌گیرد. باید بدانیم که هدف از نظام ارجاع سخت کردن کار مردم نیست، بلکه تسهیل کار مردم است. بر این اساس یکی از کارهای مهمی که در کلینیک‌های ویژه انجام خواهد شد، ساماندهی نوبت دهی‌ها است.

وی در ادامه با بیان اینکه بزرگ ‌ترین افتخار وزارت بهداشت در این دوره، ایجاد دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق محروم است، گفت: در حال حاضر در مناطقی مانند خاش، ایرانشهر، نیکشهر و سراوان، بالغ بر ۳۰ تا ۴۰ پزشک متخصص مقیم داریم. معتقد هستم، بزرگترین اقدامی که در قالب طرح تحول برای مردم انجام شد، علاوه بر کاهش پرداخت از جیب، بحث دسترسی به خدمات بود. در حال حاضر در میناب، بوشهر، برازجان و سایر شهرها، مراکز کلینیک ویژه، بیمارستان و بخش LDR ایجاد شده است. در خوزستان هم کمتر از یک ماه دیگر پروژه‌ هایی افتتاح می‌ شوند. در عین حال امسال در مناطق مرزی افتتاحیه‌ های خوبی در قالب طرح تحول سلامت اعم از بیمارستان و اجرای سایر بسته‌ های طرح تحول سلامت داریم. باید توجه کرد که سال‌ هاست که شهرهای مرزی کمتر مورد توجه قرار گرفتند و امیدواریم با این اقدامات بتوانیم خدمات مناسبی به مردم این مناطق ارائه دهیم. مردم این مناطق سال‌ ها درگیر جنگ و محرومیت بودند و امیدواریم بتوانیم در حوزه سلامت به آنها به طور مناسب خدمت‌ رسانی کنیم.

جان بابایی در خصوص وضعیت گردشگری سلامت در کشور، گفت: در حال حاضر حدود ۱۶۹ بیمارستان داریم که از نظر ما معیارهای بیمارپذیری گردشگری سلامت را دارا هستند. از طرفی می‌ بینیم که روزانه تعداد زیادی از بیماران از کشورهایی مانند عراق وارد کشور می‌ شوند و برخی از استان‌ هایمان مانند شیراز و مشهد در حوزه گردشگری سلامت فعالیت خوبی دارند. البته مشکلاتی هم در زمینه حمل و نقل در حوزه گردشگری سلامت داریم.

وی افزود: با توجه به قیمت ارز، بیمارپذیری بیشتر از کشورهای دیگر به نفع ایران است، اما مشکل ما ایجاد شرایطی است که بتوانیم این افراد را به داخل کشور بیاوریم. ایجاد تورهای گردشگری بر عهده وزارت بهداشت نیست. بلکه تولیت خاص خود را دارد که باید بتوانند افراد را در قالب تورهای گردشگری سلامت به کشور بیاورند. گاهی می‌ بینیم که این بیماران به ویژه از مرزهای شرقی به کشور ما می ‌آیند، از خدمات استفاده می ‌کنند و برایشان هزینه می‌ کنیم، اما این هزینه باز نمی‌ گردد.

وی با بیان اینکه ما اجازه ارائه مجوز به تورهای گردشگری را نداریم، تصریح کرد: امیدوارم این تورها در کشور شکل بگیرند. تاکنون دلال‌ های سودجویی در این زمینه فعالیت می‌ کردند که این موضوع به بحث گردشگری سلامت در کشور ضربه زده است که متولیان امر باید این حوزه را ساماندهی کنند. در این صورت می ‌توان بسیاری از خدمات را ارائه داد.

جان بابایی تاکید کرد:‌ تمام بیمارستان ‌هایی که می‌ توانند در حوزه گردشگری سلامت خدمت ارائه دهند، خصوصی‌ هستند و ظرفیت ‌شان خالی مانده‌ است. بنابراین می ‌توان از این ظرفیت استفاده کرد. از طرفی تعرفه پیشنهادی ما در حوزه گردشگری سلامت حداکثر ۲۰ درصد بالاتر از تعرفه بخش خصوصی بود. به هر حال باید توجه کرد که ما رقبایی مانند هند داریم که با تعرفه‌ های مقرون به صرفه بیمار می‌ پذیرند و اگر تعرفه‌ هایمان را افزایش دهیم، استقبال در این حوزه کم می ‌شود.

معاون درمان وزارت بهداشت درباره بیمارستان ‌هایی که ایمنی مناسبی ندارند و حتی نوساز بوده، اما در زلزله‌ ها تخریب شده‌ اند، بیان داشت: باید توجه کرد که بیمارستان‌ ها را وزارت بهداشت نمی ‌سازد، بلکه فقط درباره بخش‌ ها و نحوه چیدمان تخت‌ های آن نظر می ‌دهد و پیمانکاری بیمارستان زیر نظر مجری است. مجری هم وزارت راه و شهرسازی است. بنابراین ما فقط می‌ توانیم درباره بخش‌ ها نظر دهیم. البته پیش از این هم اعلام شده که وزارت بهداشت آمادگی دارد بیمارستان‌ ها را زیر نظر خود بسازد و نقش کارفرما را داشته باشد.

جان بابایی درخصوص اطلاعیه سازمان نظام پزشکی در واکنش به اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر بررسی پرونده تخلفات پزشکی در دادگاه‌های عمومی گفت: باید بدانیم که در همه موضوعات اصل مردم هستند. ما هر چه می ‌گوییم باید به نحوی باشد که مردم را قانع کند. در برخی موارد که تخلفاتی اتفاق می‌ افتد، منتج به اقناع مردم نمی ‌شود و وقتی مردم قانع نشوند به این معنی است که رسیدگی به پرونده ایراد داشته است. حال چه وزارت بهداشت این بررسی را انجام داده باشد چه سازمان نظام پزشکی.

وی تاکید کرد: صحبت‌ های وزیر بهداشت درباره نهاد یا سازمان خاصی نبوده است، اولویت دکتر هاشمی حقوق مردم است و درباره حقی از مردم حتی در قبال معاونانش کوتاه نمی آید، شاید یکی از دلایل محبوبیت ‌شان در بین مردم هم، همین دفاع از حق بیماران است. بنابراین اگر وزیر بهداشت صحبتی کرده ‌اند، نگرانند تا حقی از مردمی که در محاکم، شکایت ‌شان را مطرح می ‌کنند، ضایع شود. آنچه ما می ‌خواهیم این است که فرآیند حقوقی رسیدگی به شکایت‌های مردم در کوتاه ‌ترین زمان ممکن اتفاق بیفتد و اثرگذار باشد و مردم را قانع کند. باید توجه کرد که اگر در کشور زود به تخلفات رسیدگی کنیم و مردم آثار آن را ببینند، نگرش‌ شان نسبت به ما تغییر خواهد کرد.

جان بابایی درباره نحوه نظارت وزارت بهداشت بر شکایات نیز گفت: ما یک شورای انتظامی اساتید داریم که اگر یک عضو هیات علمی تخلفی انجام داد، در آنجا حکم داده می ‌شود. همچنین کمیته ‌ای با عنوان کمیته رسیدگی به تخلفات کارکنان و پزشکان غیر هیات علمی وجود دارد و یک شورای انضباطی دانشجویان هم داریم که در هر یک از این کمیته ‌ها و شوراها به تخلفات گروه هدف رسیدگی می‌ کنیم.

وی در خصوص سرانجام قراردادهایی که در حوزه درمان برای ساخت بیمارستان با کشورهای اروپایی بسته شد، گفت: در زمانی که قرار بود پیمانکاران خارجی برای انجام این پروژه‌ها وارد شوند، سرعت لازم وجود نداشت. در عین حال ما خودمان بسیاری از پروژه‌ ها را به صورت مشارکتی با بخش خصوصی پیش می ‌بریم و اینطور نیست که برای تکمیل آنها نیاز مبرمی به کشورهای خارجی داشته باشیم و حتی برخی پروژه ‌های نیمه کاره را با کمک موسساتی که در کشور هستند، پیش می‌ بریم.

جان بابایی در پاسخ به سئوالی درباره وضعیت بیمارستان‌ ها در مناطق زلزله زده کرمانشاه نیز، گفت: بیمارستان جایگزین در سرپل ذهاب با هشت تخت دیالیز و اتاق عمل فعال راه‌اندازی شده است. بیمارستانی هم که تخریب شده بود کاملا بازسازی شده و فقط بخشی از کارهایش باقی مانده است که فکر می‌کنم در دو تا سه ماه آینده بتوانیم آن را کامل کنیم. در ثلاث باباجانی هم تا پایان سال یک بیمارستان ۳۲ تختی راه ‌اندازی می‌ شود.