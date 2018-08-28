پروژه پیاده راه سبزه میدان تا بیستم شهریور به اتمام می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از شهرداری زنجان، مسیح اله معصومی عملیات اجرای پروژه پیاده راه سبزه میدان را در سه فاز عنوان کرد و افزود: فاز اول این پروژه ضلع شمالی به طول هشت متر بود که خاتمه یافته و فاز دوم پروژه ضلع جنوبی به طول شش متر است که عملیات اجرای آن از اول شهریور آغاز شده و بتن ریزی و سنگ فرش آن تا بیست شهریور تمام می شود

وی فاز سوم این پروژه را لاین وسط ذکر کرد و افزود : این قسمت پروژه پیاده راه سبزه میدان بعد از اتمام عزاداریهای محرم آغاز می شود.

معصومی ادامه داد: طبق برنامه پیش بینی شده قرار بود عملیات اجرایی این پروژه ۱۵ تیر آغاز و ۱۵ شهریور خاتمه یابد که متاسفانه بدلیل مشکلات ایجاد شده با ۱۵ روز تاخیر عملیات اجرایی شروع شد.

شهردار زنجان با بیان اینکه زمان اجرای ضلع شمالی پروژه شرکت های خدمات رسان هم ۱۵ روز موجب تاخیر و تعطیلی پروژه شدند ولی با تمام این تفاسیر فاز اول پروژه خاتمه یافته است.

معصومی پیاده راه سبزه میدان را یکی از بی نظیر ترین پروژه های حال حاضرزنجان معرفی کرد و گفت : برای روشنایی این پروژه تیرهای چراغ برق مخصوص طراحی شده که همزمان پرچم های عمودی و بلندگو روی آنها نصب می‌شود

وی با اشاره به اینکه در هسته مرکزی شهر تعریض و احداث خیابان ممکن نیست تصریح کرد: باید تا می توانیم ترافیک هسته مرکزی شهر را کنترل و از ورود خودروهای شخصی ممانعت کنیم .

شهردار زنجان از شناسایی معابر دارای بازدهی اقتصادی خبر داد و گفت: یکی از رویکردها و ماموریت‌های امروز شناسایی معابر دارای بازدهی اقتصادی بالا و اصلاح این معابر در طرح تفصیلی است.

معصومی به بیان موضوعات مختلف در حیطه وظایف کاری این ارگان پرداخت و یکی از آن‌ها را بحث طرح تفصیلی و مجری‌گردی شهرداری در این حوزه عنوان کرد و افزود: یکی از رویکردهای امروز شهرداری، شناسایی معابر دارای بازدهی اقتصادی و اصلاح این معابر است.

وی با یادآوری اینکه اصلاح معابر دارای بازدهی بالای اقتصادی بعد از شناسایی، در قالب طرح تفصیلی اصلاح خواهد شد، افزود: در همین راستا و تا به امروز ۳۷ معبر شناسایی و استخراج شده است که بنا داریم در هر جلسه دو معبر را برای انجام امور اصلاحی مطرح و مصوبه آن را اخذ کنیم که خوشبختانه در این زمینه گام‌های خوبی تا به امروز برداشته شده است.