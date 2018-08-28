  1. استانها
  2. لرستان
۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۴۷

در پنجمین روز از هفته دولت

۵۹ طرح اشتغال‌زایی و عمرانی در پلدختر به بهره‌برداری رسید

۵۹ طرح اشتغال‌زایی و عمرانی در پلدختر به بهره‌برداری رسید

پلدختر- در پنجمین روز از هفته دولت در مراسمی با حضور مسئولان محلی ۵۹ طرح اشتغال‌زایی کمیته امداد و شهرداری پلدختر افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز سه شنبه و به مناسبت هفته دولت در مراسمی با حضور امام جمعه پلدختر، فرماندار و جمعی از مسئولان،  ۵۹ طرح اشتغالزایی و عمرانی کمیته امداد و شهرداری پل‌دختر افتتاح شد.

فرماندار پل‌دختر در حاشیه افتتاح این طرح‌ها در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت هفته دولت ۵۹ طرح عمرانی و اشتغالزایی که شامل ۵۵ طرح اشتغالزایی و چهار طرح عمرانی است در این شهرستان افتتاح شد.

نعمت الله دستیاری افزود: طرح‌های مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره) پل‌دختر در راستای اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی مددجویان این نهاد در حوزه های کشاورزی و پرورش دام سبک و سنگین است.

وی گفت: برای اجرایی کردن این طرح‌ها حدود ۱۰ میلیارد ریال اعتبار از محل تسهیلات قرض الحسنه بانکی و اعتبارات کمیته امداد امام خمینی (ره) هزینه شده است.

فرماندار پلدختر گفت: طرح‌های عمرانی شهرداری پل‌دختر با اعتبار حدود ۲۰ میلیارد ریال از محل‌های مختلف شامل نصب فواره همراه با نورپردازی روی عرشه پل شهدای هفتم تیر، روشنایی،  آسفالت معابر، درخت‌کاری، پیاده رو سازی وایجاد جاده سلامت می شود.

کد مطلب 4387892

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها