به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خضری ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: در چهار ماهه اول امسال، ۹ هزار و ۳۰۲ نفر مصدوم شدند که در مدت مشابه سال گذشته این آمار به ۸.۵۰۵ مورد می رسید که با رشد ۹.۴ درصد مواجه بودیم.

وی بیان داشت: در ۴ ماهه اول امسال میزان فوتی ها ۲۱۱ نفر در حوادث جاده ای گزارش شده است که این آمار در مدت مشابه سال گذشته به ۲۰۴ نفر رسیده است و با رشد ۳.۴ درصدی مواجه بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان تصریح کرد: آمار گزارش شده بر پایه آمار رسمی پزشکی قانونی و شامل مصدومان و فوتی های حوادث برون شهری و روستایی بوده است.

وی با بیان اینکه تاثیر جاده ها بر بروز حوادث و فوتی ها بسیار کمتر از عوامل انسانی است، ادامه داد: بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد حوادث به خاطر وضعیت رانندگی ها است و حال یا خواب آلودگی یا عدم توجه به تابلوها و غیره است و وضعیت جاده ای نقش آنچنانی در مقابل عوامل انسانی ندارد.

خضری با بیان اینکه بعضا دارای جاده ای استانداری مثل جاده اصفهان- کاشان – کاشان قم هستیم اما همچنان آمار حوادث جاده ای را شاهدیم، تصریح کرد: خواب آلودگی و واژگونی خودرو بیشترین سهم در بروز حوادث و کشته ها دارد.

وی با بیان اینکه در هفته دولت شاهد افتتاح ۶۰ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر یک هزار میلیارد ریال هستیم، ادامه داد: تعریض، روکش آسفالت، ایمن‌سازی محورها، راه‌اندازی دهمین مرکز معاینه فنی و راه‌اندازی و ایجاد پروژه‌های WIM و ITS از جمله مهم‌ترین این پروژه‌هاست.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان از محاسبه کرایه حمل و نقل بار براساس تن‌کیلومتر صورت گیرد، گفت: امیدواریم تا پایان شهریور این وعده عملیاتی و اجرایی شود تا بتوانیم خبر خوشی به رانندگان دهیم.

وی با بیان اینکه از حدود ۲۶۸ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان اصفهان در سال گذشته خبر داد و افزود: در ابتدای امسال ۱۴۲ میلیون تردد توسط دوربین‌های ترددشمار در محورهای مواصلاتی استان اصفهان ثبت شده که این میزان تردد افزایش ۱۰.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد.

خضری از استقرار ۳۴ دوربین نظارتی و ۱۰۵ دوربین ثبت تخلف با نظارت تصویری کنترل سرعت در محورهای مواصلاتی استان اصفهان خبر داد و اضافه کرد: استان اصفهان ۴۸ میلیون تن جابه‌جایی کالا در سال گذشته رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: در سال گذشته ۱۵ میلیون مسافر توسط ناوگان حمل و نقل مسافر در جاده‌های استان اصفهان جابه‌جا شده‌اند؛ ۵۸ هزار راننده فعال در حوزه حمل و نقل بار و مسافر و ۳۵ هزار ناوگان فعال در حمل و نقل بار استان اصفهان فعالیت می‌کنند؛ همچنین ۹هزار و ۵۰۰ ناوگان فعال در حمل و نقل مسافربری استان اصفهان فعال هستند.