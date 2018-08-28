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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۵۳

فرمانده قرارگاه جنوبشرق ارتش کشور:

امنیت مطلوب در جنوب شرق کشور برقرار است/ ارتش پشتیبان همیشگی مردم

امنیت مطلوب در جنوب شرق کشور برقرار است/ ارتش پشتیبان همیشگی مردم

کرمان - فرمانده قرارگاه جنوبشرق ارتش کشور گفت: با توجه به حضور گروهک‌هایی که وجود دارد شاهد امنیت هستیم که در راس این استان‌ها به لحاظ ایجاد امنیت استان کرمان قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر علیدوست به همراه معاونین خود ظهر سه شنبه در دیدار با سرپرست استانداری کرمان ضمن گرامیداشت هفته دولت بیان اظهار کرد: درود می‌فرستیم به روح ملکوتی امام خمینی (ره) و همه شهدا خصوصا شهدای دولت که در راه برقراری امنیت در کشور کوشیدند و به شهادت رسیدند.

وی افزود: فرماندهان و یگان‌های مستقر در ارتش اعلام می‌کنیم که ارتش همچون همیشه پشتیبان و یاریگر مردم است و اگر بتوانیم گره‌ای از مشکلات مردم را باز کنیم اعلام آمادگی می‌کنیم.

امیر علیدوست یادآور شد: کرمان یکی از استان‌های پایلوت افتصادی، فرهنگی و اجتماعی خصوصا در موضوعات امنیتی و سیاسی است که از لحاظ امنیت رتبه برتر را به خود اختصاص داده است.

فرمانده قرارگاه جنوبشرق ارتش کشور گفت: امنیتی که در استان شاهد آن هستیم با همکاری همه نهادها و سازمان‌ها ایجاد شده است.

وی افزود: در منطقه جنوب شرق با توجه به حضور گروهک‌هایی که وجود دارد شاهد امنیت هستیم که کرمان در راس این استان‌ها به لحاظ ایجاد امنیت قرار دارد.

امیر علیدوست بیان داشت: در جهت ایجاد نظم و استقرار امنیت پیمان و میثاق با ولایت را سرمایه کارمان قرار داده‌ایم.

فرمانده قرارگاه جنوبشرق ارتش کشور بیان داشت: ارتش همچون همیشه پشتیبان و یاریگر مردم خصوصا در شرایط فعلی خواهد بود.

کد مطلب 4387899

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