امنیت مطلوب در جنوب شرق کشور برقرار است/ ارتش پشتیبان همیشگی مردم

به گزارش خبرنگار مهر، نادر علیدوست به همراه معاونین خود ظهر سه شنبه در دیدار با سرپرست استانداری کرمان ضمن گرامیداشت هفته دولت بیان اظهار کرد: درود می‌فرستیم به روح ملکوتی امام خمینی (ره) و همه شهدا خصوصا شهدای دولت که در راه برقراری امنیت در کشور کوشیدند و به شهادت رسیدند.

وی افزود: فرماندهان و یگان‌های مستقر در ارتش اعلام می‌کنیم که ارتش همچون همیشه پشتیبان و یاریگر مردم است و اگر بتوانیم گره‌ای از مشکلات مردم را باز کنیم اعلام آمادگی می‌کنیم.

امیر علیدوست یادآور شد: کرمان یکی از استان‌های پایلوت افتصادی، فرهنگی و اجتماعی خصوصا در موضوعات امنیتی و سیاسی است که از لحاظ امنیت رتبه برتر را به خود اختصاص داده است.

فرمانده قرارگاه جنوبشرق ارتش کشور گفت: امنیتی که در استان شاهد آن هستیم با همکاری همه نهادها و سازمان‌ها ایجاد شده است.

وی افزود: در منطقه جنوب شرق با توجه به حضور گروهک‌هایی که وجود دارد شاهد امنیت هستیم که کرمان در راس این استان‌ها به لحاظ ایجاد امنیت قرار دارد.

امیر علیدوست بیان داشت: در جهت ایجاد نظم و استقرار امنیت پیمان و میثاق با ولایت را سرمایه کارمان قرار داده‌ایم.

فرمانده قرارگاه جنوبشرق ارتش کشور بیان داشت: ارتش همچون همیشه پشتیبان و یاریگر مردم خصوصا در شرایط فعلی خواهد بود.