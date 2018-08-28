به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، دیدار نیمهنهایی مسابقات کانوپولوی بازیهای آسیایی، امروز (سه شنبه) بین دو تیم ایران و ژاپن برگزار شد. ملیپوشان کشورمان در دیداری نزدیک با نتیجه ۸ بر ۷ بازی را به چشم بادامیها واگذار کردند. گل برتری ژاپن در ۵ ثانیه پایانی بازی به ثمر رسید. تیمملی کشورمان فردا در دیدار ردهبندی به مصاف چینتایپه میرود.
پیش از این تیمملی دختران کانوپولوی ایران با برتری مقابل چینتایپه راهی فینال مسابقات شده بود. دختران ایران فردا در فینال به مصاف سنگاپور خواهند رفت. دختران کانوپولیست کشورمان در مرحله مقدماتی، مقابل سنگاپور با نتیجه ۴ بر ۳ متحمل شکست شده بودند.
مسابقات کانوپولو به صورت آزمایشی برگزار میشود و مدال آن در ردهبندی جدول مدالهای بازیهای آسیایی محاسبه نمیشود.
تیمملی کانوپولوی ایران با شکست مقابل ژاپن از راهیابی به فینال بازیهای آسیایی بازماند.
به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، دیدار نیمهنهایی مسابقات کانوپولوی بازیهای آسیایی، امروز (سه شنبه) بین دو تیم ایران و ژاپن برگزار شد. ملیپوشان کشورمان در دیداری نزدیک با نتیجه ۸ بر ۷ بازی را به چشم بادامیها واگذار کردند. گل برتری ژاپن در ۵ ثانیه پایانی بازی به ثمر رسید. تیمملی کشورمان فردا در دیدار ردهبندی به مصاف چینتایپه میرود.
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