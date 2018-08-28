جعفر پهلوانی به نشان نقره دست پیدا کرد/ مدال چهل و نهم برای ایران

به گزارش خبرنگار مهر از اندونزی، در پایان روز نخست از رقابتهای کوراش این دوره از بازیها جعفر پهلوانی در وزن ۹۰+ کیلوگرم به نشان نقره دست یافت. وی در مبارزه پایانی «خوسمیدانوف» دیگر نماینده ازبکها را پیش رو داشت که یک بر صفر مغلوب وی شد.

وی کار خود را برتری مقابل «خورکاشف» از تاجیکستان آغاز کرد و سپس «کومار پورکشیات» از پاکستان از پیش رو برداشت و در ادامه با برتری مقابل حریفی از پاکستان و «تورالیف» از قرقیزستان را راهی مرحله نیمه نهایی شد و در این مرحله نیز در پیکار با «نوربک تورائف» از ازبکستان صاحب پیروزی شد و به دیدار نهایی راه پیدا کرد.

تیم ملی کوراش امروز پنج نماینده در این بازیها داشت که پیش از پهلوانی، قنبرعلی قنبری به نشان برنز دست پیدا کرده بود.طاهره آذرپیوند، بهزاد وحدانی و محمدرضا ذاکری هم با شکست برابر رقبای خود حذف شدند.

مدال آوران ایران در هجدهمین دوره بازیهای آسیایی:

طلا:

۱ - حسن یزدانی - کشتی آزاد

۲ - علیرضا کریمی - کشتی آزاد

۳ - پرویز هادی - کشتی آزاد

۴ - سعید رجبی- تکواندو

۵ - میرهاشم حسینی- تکواندو

۶ - محمد علی گرایی - کشتی فرنگی

۷ - حسین نوری- کشتی فرنگی

​۸ - عرفان آهنگریان - ووشو

۹ - محسن محمدسیفی - ووشو

​۱۰- رضا علیپور - سنگ‌نوردی

​۱۱- تیم کبدی بانوان

۱۲- تیم ملی کبدی مردان

​۱۳ - سهراب مرادی - وزنه برداری

​۱۴ - سجاد گنج زاده - کاراته

​۱۵ - بهمن عسگری - کاراته

۱۶ - بهداد سلیمی - وزنه برداری

۱۷- حسین کیهانی - دوومیدانی

نقره:

۱ - مرجان سلحشوری - پومسه تکواندو

۲ - کوروش بختیار - پومسه تکواندو

۳ - زهرا کیانی - ووشو

۴ - الهه منصوریان - ووشو

۵ - شهربانو منصوریان - ووشو

۶ - فرود ظفری - ووشو

۷ - تیم روئینگ چهار نفره زنان

​۸- امیر محمد بخشی - تکواندو

۹- تیم شمشیربازی اسلحه سابر مردان

۱۰- نازنین ملایی- قایقرانی روئینگ

۱۱- تیم دو نفره روئینگ

​۱۲- طراوت خاکسار - کاراته

۱۳ - امیر مهدیزاده - کاراته

۱۴- رزیتا علیپور - کاراته

​۱۵ - سعید علی حسینی - وزنه برداری

۱۶ - جعفر پهلوانی - کوراش

برنز:

۱ - رضا اطری - کشتی آزاد

۲ - فرزان عاشور زاده - تکواندو

۳ - علی پاکدامن - شمشیربازی

۴ - محمد رضا گرایی- کشتی فرنگی

۵ - مهرداد مردانی - کشتی فرنگی

۶ - مه‌لقا جام بزرگ - تیراندازی

۷ - تیم روئینگ دو نفره بانوان - قایقرانی

​۸- ناهید کیانی - تکواندو

​۹ - حمیده عباسعلی - کاراته

۱۰ - تهمینه کربلایی صادقی - پنجاک سیلات

۱۱-سید علی هاشمی - وزنه برداری

۱۲- تیم بسکتبال سه در سه مردان

۱۳ - پگاه زنگنه - کاراته

​۱۴ - تیم میکس کامپوند

۱۵- ذبیح الله پورشیب کاراته

​۱۶ - قنبر قنبرعلی - کوراش