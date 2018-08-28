کلنگ زنی و افتتاح ۴۰ واحد مسکونی برای نیازمندان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاء رضایی مدیرکل کمیته امداد استان ایلام امروز در این مراسم با ارائه گزارشی از فعالیت‌های حوزه مسکن این نهاد گفت: برایی ساخت هر یک واحد مسکونی ۲۰ میلیون تومان کمک بلاعوض از سوی امداد،۱۰ میلیون تومان از سوی استانداری،۲۰ میلیون تومان کمک‌های خیران و ۲۵ میلیون تومان هم تسهیلات بنیاد مسکن اختصاص‌یافته است.

وی بیان داشت: در مجموع برای ساخت این تعداد واحد مسکونی بیش از یک میلیارد و ۶۲۷ میلیون تومان از محل اعتبارات این نهاد، تسهیلات بانکی و مشارکت خیران هزینه شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های امسال کمیته امداد استان ایلام در حوزه مسکن گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده امسال ۹۵۲ مورد خدمت مسکن برای نیازمندان استان ایلام انجام می‌شود که شامل ۱۶۶ مورد ساخت وخرید مسکن مددجویی و بیش از ۷۸۰ مورد تعمیرات و فضای جانبی مسکن خواهد بود که در این زمینه ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هزینه می‌شود.