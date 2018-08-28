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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۰۲

به مناسبت هفت دولت صورت گرفت؛

کلنگ زنی و افتتاح ۴۰ واحد مسکونی برای نیازمندان ایلام

کلنگ زنی و افتتاح ۴۰ واحد مسکونی برای نیازمندان ایلام

ایلام- ۴۰ واحد مسکونی برای نیازمندان استان ایلام کلنگ زنی و افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاء رضایی  مدیرکل کمیته امداد استان ایلام امروز در این مراسم با ارائه گزارشی از فعالیت‌های حوزه مسکن این نهاد گفت: برایی ساخت هر یک واحد مسکونی ۲۰ میلیون تومان کمک بلاعوض از سوی امداد،۱۰ میلیون تومان از سوی استانداری،۲۰ میلیون تومان کمک‌های خیران و ۲۵ میلیون تومان هم تسهیلات بنیاد مسکن اختصاص‌یافته است.

وی بیان داشت: در مجموع برای ساخت این تعداد واحد مسکونی بیش از یک میلیارد و ۶۲۷ میلیون تومان از محل اعتبارات این نهاد، تسهیلات بانکی و مشارکت خیران هزینه شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های امسال کمیته امداد استان ایلام در حوزه مسکن گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده امسال ۹۵۲ مورد خدمت مسکن برای نیازمندان استان ایلام انجام می‌شود که شامل ۱۶۶ مورد ساخت وخرید مسکن مددجویی و بیش از ۷۸۰ مورد تعمیرات و فضای جانبی مسکن خواهد بود که در این زمینه ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هزینه می‌شود.

کد مطلب 4387916

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