نیازمند گفتمان مشترک در مصرف آب هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب قزلسفلو عصر سه شنبه در همایش آب، اکوسیستم ها و توسعه انسانی که به مناسبت هفته جهانی آب در گرگان برگزار شده بود، اظهار کرد: آب به چالش جهانی تبدیل شده است اما در کشور ما این موضوع به دلیل تغییرات اقلیم، قرار گرفتن در عرض جغرافیایی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و ... حادتر است.

وی با اشاره به این که شعار امسال هفته جهانی آب اکوسیستم ها و توسعه انسانی است، افزود: موضوع آب بیش از هر چیز به عمل و جامع نگری نیاز دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با اشاره به این که ضعف و چالش های موجود در حوزه آب را باید در ضعف پشتوانه های فکری و توسعه انسانی جستجو کرد، ادامه داد: در تولید و مصرف آب بیش از هرچیز به جامع نگری و رسیدن به یک نگاه و گفتمان مشترک در این حوزه نیاز داریم.

وی با تاکید بر این که باید بتوانیم از بارش ها و نزولات جوی بهره برداری بیشتری کنیم، اضافه کرد: الگوی بارش ها تغییر کرده و در این شرایط به جای این که از خشکسالی و کمبود آب خسارت ببینیم از سیلاب ها خسارت می بینیم.

قزلسفلو تصریح کرد: می توان با جامع نگری و هماهنگی با دستگاه های مسئول و نگاه سیستماتیک به موضوع آب از سایر بخش ها کمک بگیریم و خسارت سیل را به حداقل برسانیم.

وی با بیان این که هم اکنون آب منطقه ای، منابع طبیعی و ... نگرانی های جدی دارند و باید موضوع آب را مدیریت کنیم، خاطرنشان کرد: باید دورهمی های هدفمند در این حوزه شروع و خروجی این هم اندیشی ها را در عمل پیاده کنیم و هریک از دستگاه ها نقش خود را ایفا کنیم.