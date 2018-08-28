واکنش ائتلاف سعودی به گزارش سازمان ملل درباره یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ائتلاف تحت رهبری عربستان به گزارش سازمان ملل درباره یمن واکنش نشان داد.

ترکی المالکی سخنگوی این ائتلاف گفت: ائتلاف موضع مناسب درباره این گزارش را پس از ملاحظه حقوقی آن به عمل خواهد آورد.

شایان ذکر است که تیم حقیقت یاب سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد که برخی حملات ائتلاف متجاوز به یمن به سرکردگی عربستان سعودی در حد و اندازه جنایات جنگی است. حملات این ائتلاف باعث تلفات شدید انسانی در یمن شده است.

در ادامه گزارش آمده است: گزارش ما درباره اوضاع یمن در نهایت استقلال و مبتنی بر تحقیقات میدانی و گفتگو با شاهدان عینی و مسئولان تدوین شده است. عربستان سعودی، امارات و دولت یمن مسئول نقض [حقوق بشر] در یمن هستند.

در این گزارش گفته شده است: ما افرادی را که احتمالا مسئول مستقیم جنایات جنگی در یمن هستند را مشخص کرده ایم و این لیست امروز ارائه خواهد شد.