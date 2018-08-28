افزایش ۱۰ درصدی شهریه دانشگاه پیام نور در سال جدید تحصیلی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا زمانی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل دانشگاه پیام نور مشهد برگزار شد اظهار کرد: افزایش شهریه ها موضوعی نیست که مستقیما به مدیریت دانشگاه ارتباط داشته باشد و توسط هیئت امنا دانشگاه تصمیم گیری می شود.

وی افزود: برای امسال نیز همه دانشگاه ها اجازه افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصد شهریه ها را دارند که دانشگاه پیام نور با در نظر گرفتن حداقل ها ، ۱۰ درصد به میزان شهریه خود افزوده است.

رییس دانشگاه پیام نور گفت: این دانشگاه پتانسیل عظیمی دارد که اگر بخواهد خوب کار کند، باید سیستمی چالاک و کم هزینه داشته باشد و به همین دلیل ما به دنبال راهی بودیم تا ضمن واگذاری ادارات خود، نظارتی کامل بر آن ها اعمال کنیم.

زمانی خاطرنشان کرد: بنابراین با استفاده از مصوبه آمایش آموزش عالی که به هیئت امنا دانشگاه برده شده، کمیته های آمایش برای بخش های مختلف دانشگاه ایجاد شدند.این کمیته شامل سه بخش آمایش ساختار، آمایش مراکز و آمایش رشته ها است که در کمیته آمایش ساختار با تقسیم بندی ۱۰ منطقه ای، دبیرخانه های کمیته را تشکیل دادیم تا بتوانیم با تمرکز زدایی که در سازمان مرکزی انجام می دهیم، در هزینه ها صرفه جویی کنیم.

وی افزود: هدف ما از ایجاد این کمیته، تغییر دادن ماهیت سازمان مرکزی به سازمانی برنامه ریز و ناظر بوده است.در واقع کار اصلی مناطق، نظارت بر مراکز زیر مجموعه است و حسن اجرا آیین نامه ها به وسیله مناطق نظارت می شود. امروز هم هیئت رییسه دانشگاه دومین بازدید منطقه ای خود را از منطقه ۹ انجام دادند و فردا نیز جلسه برنامه ریزی هماهنگی دبیرخانه برگزار خواهد شد.

رییس دانشگاه پیام نور در ادامه گفت: ما۵۰۰ مرکز در کشور داریم که سطح های متفاوتی دارند، برخی مانند مشهد قوی هستند و برخی به وسیله قرار گیری در مناطق محروم و عوامل دیگر ضعیف هستند، برآورد اولیه مرکز آمایش این است که این مراکز باید ساماندهی شده و به تقویت مراکز ضعیف بپردازند یعنی مراکزی که در مناطق محروم واقع هستند یا مشکلاتی دارند، دانشگاه به عنوان قسمتی از دولت وظیفه دارد آن ها را تقویت کند.

زمانی در خصوص کارگروه آمایش رشته ها تصریح کرد: امروز بسیاری از رشته ها هستند که داوطلب ندارند یا جامعه فارغ التحصیلان آن اشباع شده و مورد نیاز کشور نیست بنابراین ما در دانشگاه پیام نور در نظر داریم، به جای این رشته ها، رشته های میان بخشی را جایگزین کنیم و کارگروه آمایش رشته ها نیز با تمرکز بر این موضوع فعالیت های خود را انجام می دهد.

وی تاکید کرد: دانشگاه پیام نور دانشگاهی دولتی است که فقط حقوق اعضا رسمی آن توسط دولت پرداخت می شود و ما بقی هزینه های آن از محل شهریه های دریافتی از دانشجویان تامین می شود با این وجود در میان دانشگاه های شهریه گیر، کمترین شهریه را از دانشجویان دریافت می کند.

رییس دانشگاه پیام نور با بیان اینکه برای دانشجویان تسهیلات در نظر گرفته شده است ابراز کرد: به دلیل اینکه تعداد زیادی از دانشجویان ما افراد تلاش گری هستند که کار کرده و یا در مناطق کم برخوردار زندگی می کنند برنامه ای را در نظر گرفتیم که به دانشجویان وام هایی با کارمزد ۲ درصد و بدون در نظر گرفتن سقف و محدودیت پرداخت کنیم تا دانشجویان در آغاز ترم ها و قبل از امتحانات دغدعه پرداخت شهریه را نداشته باشند.