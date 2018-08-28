تامین ۲۱۰ دستگاه اتوبوس برای اعزام زائران قزوین در اربعین حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، افشین پیرنون در اولین جلسه کمیته حمل و نقل وسوخت ویژه اربعین حسینی (ع) استان که روز سه شنبه برگزار شد اظهارداشت: ۲۱۰ دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی مسافربری استان قزوین برای خدمات رسانی در اعزام زائرین اربعین حسینی آماده شده است.

وی بیان کرد:به منظورهماهنگی و برنامه ریزی در تامین ناوگان مورد نیاز و ارائه خدمات مطلوب حمل و نقلی جهت اعزام زائران اربعین حسینی (ع) اقدامات لازم از هم اکنون در دستور کار قرارگرفته است.

مدیرکل راهداری و حمل نقل جاده ای استان قزوین تصریح کرد: ناوگان حمل و نقل عمومی مسافربری استان با تمام توان آماده خدمات رسانی و اعزام زائرین اربعین حسینی(ع) است.

وی بیان کرد: مدیران کاروان ها و هیئت های مذهبی می توانند برای تأمین ناوگان مورد نیاز خود از طریق انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل مسافربری مستقر در پایانه های عمومی مسافربری اقدام کنند.

پیرنون مهمترین اولویت درسال جاری را افزایش ایمنی در حمل و نقل، ارائه خدمات مطلوب حمل و نقل و تکریم زائران اربعین حسینی(ع) دانست و اظهار داشت: ۳۱ مجتمع خدماتی، رفاهی بین راهی و همچنین ۹ اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای در شهرستانهای تابعه و ۲۴ راهدارخانه استان مجهز شده و توان خود را در راستای سفر زائران به ‌کار خواهد گرفت.

پیرنون در ادامه گفت: سامانه اطلاع رسانی راههای کشور ۱۴۱، سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۴۳ پل ارتباطی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین با مسافرین به منظوردریافت نظرات، انتقادات، پیشنهادها و شکایات مردمی، سامانه ۳۰۰۰۷۰۷۰ برای ارتباط مردمی و اعلام نظر جهت وضعیت نمازخانه ها و مساجد بین راهی، سامانه پیام کوتاه نظارت مردمی ۱۱۰۱۲۰ پلیس به منظور جلب مشارکت مردمی در افزایش ایمنی سفر و کاهش سوانح پیش بینی شده است.

پیرنون افزود: امیدواریم با احترام به قوانین و مقررات این رویداد عظیم اربعین حسینی(ع) با برنامه ریزی برگزار شود و زائران نهایت بهره مندی را از این سفر معنوی داشته باشند.