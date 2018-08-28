سیاست های مدیریت آب در گلستان نیازمند تغییر است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دهقان عصر سه شنبه در همایش آب، اکوسیستم ها و توسعه انسانی که به مناسبت هفته جهانی آب در گرگان برگزار شده بود، اظهار کرد: اگر می خواهیم از شرایط آبی استان که در حال حاضر عادی نیست عبور کنیم باید واقعیت های موجود را بپذیریم.

وی افزود: آمارها نشان می دهد جمعیت گلستان نسبت به اول انقلاب دو برابر شده است اما تعداد چاه ها در این مدت ۱۲ برابر و حجم بهره برداری ۱۹ برابر شده است.

معاون حفاظت منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان ادامه داد: برخلاف نام این استان (گلستان) استان پر آبی نیستیم و از استان های فقیر در این حوزه هستیم.

وی با اشاره به این که سرانه آب استان گلستان از استان های سمنان و خراسان شمالی پایین تر است، اضافه کرد: گلستان با شرایط نامناسب آبی مواجه است و باید در این حوزه چاره اندیشی کنیم.

وی با بیان این که تمام رودخانه های دائمی گلستان به رودخانه های فصلی تبدیل شده اند، تصریح کرد: اگر از همه ظرفیت های آبی استان هم استفاده کنیم در شرایط فعلی مازاد آن تعهد ایجاد کرده ایم و و در تامین آب با چالش مواجه ایم.

دهقان با اشاره به این که چالش تامین آب در گلستان به آب شرب ختم نمی شود بلکه در تامین آب صنایع و کشاورزی هم چالش داریم، گفت: چاره ای نداریم جز این که به استفاده از آب های نامتعارف روی بیاوریم.

وی با تاکید بر این که باید سیاست های در حوزه مدیریت آب در گلستان تغییر کند تا بتوانیم تعارض ها را کاهش دهیم، بیان کرد: مدیریت آب مدیریت فنی نیست و باید مدیریت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فنی آب و با کمک همه ذینفعان اتفاق بیفتد.