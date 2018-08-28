پروژه های روستایی شهرستان انزلی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه با حضور مدیران و روسای ادارات انزلی پروژه های عمرانی، اقتصادی و اشتغالزایی روستایی در این شهرستان به بهره برداری رسید.

پروژه های بهره برداری شده در پنجمین روز از هفته دولت در شهرستان انزلی در حوزه راه روستایی، طرح هادی روستایی، بهره برداری از یک واحد مرغداری، دو پروژه های تأمین آب کشاورزی، طرح خدماتی، مسکن مددجویی و برق رسانی بود.

بر ای اجرای این پروژه ها بیش از ۹ میلیارد و ۱۳۸ میلیون تومان اعتبار هزینه و با بهره برداری از این پروژه ها برای ۵۱ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزایی شده است.

پروژه روکش آسفالت روستایی در محور روستای کپورچال به آبکنار به طول ۲.۵ کیلومتر با اعتبار بیش از ۵۵۰ میلیون تومان، اجرای روشنایی محور انزلی به رضوانشهر به طول ۳.۵ کیلومتر با اعتبار ۵۷۰ میلیون تومان، طرح هادی روستای بشمن به طول هزار و ۷۰۰ متر و آسفالت ۱۱ کوچه خاکی با اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان، طرح هادی روستای سنگاچین ۳۰۰ میلیون تومان از جمله پروژه های افتتاحی در این روز بوده است.

از دیگر پروژه های افتتاحی امروز یک واحد مرغداری ۲۰ هزار قطعه ای با اعتبار یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و اشتغالزایی ۹ نفر به صورت مستقیم و ۳۶ نفر غیر مستقیم با هدف تولید و عرضه مرغ سبز، تامین آب کشاورزی روستاهای غرب انزلی به طول ۵ کیلومتر با اعتبار یک میلیارد و ۵۰۰ تومان، پروژه خط انتقال آب به طول ۶ کیلومتر در قالب طرح آبیاری کم فشار با اعتبار ۵۸۰ میلیون تومان، بهره برداری از مرکز ترک اعتیاد با اعتبار ۱۴۰ میلیون تومان با ظرفیت ۳۰ نفر و اشتغالزایی برای ۶ نفر بوده است.

۱۵ واحد مسکونی مددجویی کمیته نیز با اعتبار ۵۲۱ میلیون تومان، بهره برداری از ۳۱ پروژه برق رسانی با اعتبار چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز امروز به بهره برداری رسید.