وضعیت نشر کتاب در پائیز امسال تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آمارموجود در بانک اطلاعاتی خانه کتاب ، این کتابها در شمارگان 59 میلیون و 879 هزار و 671 جلد منتشر شد و شمارگان متوسط هر عنوان 4339 جلد بود.

در پائیز امسال ، از میان 13 هزار و 806 عنوان کتابی که منتشر شد ، 5789 عنوان (42 درصد) چاپ نخست و 8017 عنوان (58 درصد) چاپ مجدد، 11 هزار و 236 عنوان (81 درصد) تالیف و 2570 عنوان (19 درصد) ترجمه بود.

در سه ماهه سوم سال 1385، بیشترین چاپ کتاب با 3018 عنوان در موضوع دین منتشر شد و پس از آن به ترتیب موضوع های علوم طبیعی و ریاضیات با 1964 عنوان، ادبیات با 1915 عنوان، علوم عملی با 1767 عنوان، علوم اجتماعی با 1760 عنوان، زبان با 1388 عنوان ، تاریخ و جغرافیا با547 ، فلسفه با 543 عنوان، کلیات با 484 عنوان و هنر با 420 عنوان قرار گرفته اند.

در پائیز سال جاری، از تعداد کتاب هایی که منتشر شد 1849 عنوان (13 درصد) برای کودکان و نوجوانان و 3477 عنوان (25 درصد) به کتاب های کمک درسی و آموزشی اختصاص داشته است.

همچنین از تعداد13 هزار و 806 عنوان کتابی که در سه ماهه سوم سال جاری منتشر شد، 10 هزار و 107 عنوان (73 درصد) در تهران و 3699 عنوان (27 درصد) در شهرستان ها با چاپ رسیده اند.

بر اساس آمار موجود در بانک اطلاعاتی خانه کتاب، از اول سال 1385 تا آخر آذرماه ، 35 هزار و یک عنوان کتاب در بانک اطلاعاتی خانه کتاب ثبت شده است.

همچنین وضعیت در نشردر دی ماه 1385 از این قرار است : 3621 عنوان کتاب در دی ماه 85 در کشور منتشر شد . این کتاب ها در شمارگان 13 میلیون و 238 هزار و 765 جلد منتشر شد و شمارگان متوسط هر عنون 3656 جلد بود.

این 3621 عنوان در 2 میلیارد و 622 هزار و 187 صفحه انتشار یافت و هر کتاب به طور متوسط در 198 صفحه به چاپ رسیده است.

از میان 3621 عنوان کتابی که در دی ماه سالجاری منتشر شدهاست، 1606 عنوان (44 درصد) چاپ نخست و 2015 عنوان (56درصد) چاپ مجدد ، 2885 عنوان (80 درصد) تالیف و 736 عنوان (20 درصد ترجمه بوده است.

در دی ماه سال 1385 بیشترین کتاب ها با 704 عنوان در موضوع ادبیات منتشر شد و پس از آن به ترتیب موضوع های علوم عملی با 574 عنوان ، دین با 502 عنوان، علوم اجتماعی با 492 عنوان، زبان با 301 عنوان، علوم طبیعی و ریاضیات با 452 عنوان، فلسفه با 172 عنوان، تاریخ و جغرافیا با 153 عنوان، هنر و کلیات هر کدام با 131 عنوان قرار گرفته اند.

در این ماه از 3621 عنوان کتابی که منتشر شد ، 476 عنوان (13 درصد) برای کودکان و نوجوانان و 782 عنوان (22 درصد) کتاب کمک درسی و آموزشی اخصاص داشته است.

در دی ماه کتاب "من کجا هستم" نوشته مویرا باتر فیلد و ترجمه امیر حسین بنکدار از انتشار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در 30 هزار نسخه منتشر شد که بیشترین شمارگان را داشت.

همچنین کتاب "جانورشناسی" از انتشارات سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی ، انتشارات مدرسه با بهای 75 هزار ریال گران ترین و کتاب در جستجوی خدا از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با بهای 2000 ریال ارزان ترین کتاب این ماه بود.

بر اساس آمار موجود در بانک اطلاعاتی خانه کتاب از ابتدای سال 1385 تا پایان دی ماه 38 هزار و 622 عنوان کتاب در کشور منتشر شده است .