سیدبندی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدبندی رقابت های فصل ۲۰۱۸ – ۲۰۱۹ لیگ قهرمانان اروپا انجام شد تا تکلیف تیم های مدعی برای هم گروهی با سایر تیمها تا حدودی مشخص شود. مسابقات فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا همچون گذشته با ۳۲ تیم در ۸ گروه برگزار خواهد شد.

سیدبندی گروهها به شرح زیر است:

سید ۱: رئال مادرید – اتلتیکو مادرید، بارسلونا، بایرن مونیخ، یوونتوس، پاری سن ژرمن، منچستر سیتی، لوکوموتیو مسکو

سید ۲: دورتموند، پورتو پرتغال، منچستر یونایتد، شاخدار دونتسک، ناپولی ایتالیا، تاتنهام، آ اس رم و لیورپول

سید ۳: شالکه آلمان، المپیک لیون، موناکو، سالزبورگ، آژاکس، زسکامسکو، آیندهوون هلند، والنسیا

سید ۴: ویکتوریا پلژن، آاک آتن، بروژ بلژیک، گالاتاسرای، پائوک سالونیکا، دیناموزاگرب، اینتر ایتالیا، هوفن هایم آلمان.

گفتنی است تیم های حاضر در یک سید و تیم های یک کشور در یک گروه قرار نمی گیرند.