۵۱میلیارد تومان تسهیلات روستایی و عشایری در استان سمنان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری بعد از ظهر سه شنبه در بیست و چهارمین جلسه کارگروه اشتغال روستایی و عشایری استان سمنان به میزبانی استانداری، ضمن تاکید بر حمایت دولت از طرح های اشتغال روستایی و عشایری در سطح استان، تاکید کرد: در چهار ماهه گذشته ۵۱میلیارد تومان تسهیلات به طرح های اشتغال روستایی و عشایری استان پرداخت شده و مابقی طرح ها نیز پس از بررسی در کارگروه مربوطه به بانک معرفی می شوند.

وی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات به ۱۳۴ طرح روستایی و عشایری در سطح استان سمنان آغاز شده است، افزود: این تسهیلات با اولویت پرداخت با طرح‌های مهم بخش کشاورزی، صنعت و معدن و با همراهی بانک های عامل به متقاضیان پرداخت می شود.

برخی بانک ها همکاری نمی کنند

معاون استاندار سمنان ایجاد زمینه ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از طرح های اشتغال زایی را دو محور اصلی طرح ارائه تسهیلات روستایی و عشایری دانست و گفت: با ایجاد اشتغال در روستاها می توانیم از مهاجرت به شهرها جلوگیری کنیم.

عسگری در ادامه ضمن انتقاد از عدم همکاری برخی بانک‌های برای اجرای پرداخت تسهیلات طرح اشتغال‌زایی عشایری در سطح استان سمنان، تاکید کرد: عشایر و روستائیان شرایط ویژه ای دارند که به خصوص در مقوله عشایر تضامین بانکی می بایست تسهیل شود تا بتوانیم شاهد حمایت از طرح های اشتغال زا باشیم.

وی افزود: روند مناسب پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی و عشایری با همراهی بانک ها موثر است اما با این وجود بانک هایی هستند که هیچ همکاری با طرح های اشتغال زا ندارند و لذا امیدواریم رویه این بانک ها تغییر کند.