۳ گروه ارزیاب به مناطق زلزله زده آستارا اعزام شدند

حسین خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع زلزله ای به قدرت ۴.۹ ریشتر به مرکزیت روستای گارماتوک از روستاهای شهرستان لنکران جمهوری آذربایجان و احساس آن در بخشی از شهرستان آستارا، اظهار کرد: سه گروه ارزیاب به مناطق مرزی آستارا اعزام شده اند.

وی افزود: با دستور فرماندار آستارا نیروهای دیگر نیز آماده و در حال اعزام به منطقه مذکور هستند.

رئیس جمعیت هلال احمر آستارا با اشاره به اینکه از بخشداران و دهیاران مناطقی که زلزله در آنها احساس شده خواسته ایم هر گونه خسارت را اعلام کنند، گفت: خوشبختانه تاکنون خسارتی مالی و جانی اعلام نشده است.

ساعتی پیش زلزله ای به قدرت ۴.۹ ریشتر به مرکزیت روستای گارماتوک از روستاهای شهرستان لنکران جمهوری آذربایجان رخداد که در بخشی از شهرستان آستارا نیز احساس سده تاکنون یک پس لزره به قدرت ۳.۹ ریشتر نیز رخ داده است.

گفتنی است این زلزله سبب ترس و وحشت شهروندان آستارایی و خروج آنها از منازل خود شد.