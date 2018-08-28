دو طرح کشاورزی در دشتی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی منوچهری بعد از ظهر سه شنبه در آیین افتتاح پروژه‌های کشاورزی شهرستان دشتی که با حضور استاندار بوشهر و فرماندار دشتی برگزار شد اظهار داشت: این طرح ها شامل آبیاری تحت فشار و گلخانه است که اشتغال زایی خوبی نیز ایجاد کرده است.

منوچهری با اشاره به عملیات اجرایی سیستم آبیاری تحت فشار در دشتی افزود: این پروژه در سطح ۵۰۰ هکتار با سرمایه‌گذاری قریب به ۵۰ میلیارد ریال اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون ۳۲ هزار هکتار اراضی استان بوشهر به سامانه آبیاری تحت فشار مجهز شده افزود: طرح‌های آبیاری نوین در اراضی کشاورزی استان بوشهر ۱۸ درصد بیش از متوسط کشوری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از مجهز شدن ۳ هزار و ۵۷۴ هکتار اراضی کشاورزی استان بوشهر به آبیاری نوین خبر داد و بیان کرد: سال قبل آبیاری ۳ هزار و ۵۷۴ هکتار اراضی کشاورزی استان بوشهر از سنتی به نوین تبدیل شد و امسال این پروژه ادامه دارد.

منوچهری از اجرای این طرح در ۱۰ هزار هکتار خبر داد و تصریح کرد: امسال برای تجهیز ۱۰ هزار هکتار اراضی استان بوشهر به آبیاری نوین هدف گذاری شده که در پنج ماه نخست امسال دو هزار و ۲۰۴ هکتار آن تکمیل شد.

وی همچنین در افتتاح گلخانه روستای محمدآباد دشتی نیز گفت: تا سال گذشته ۱۹۹ هکتار کشت گلخانه‌ای در استان بوشهر ایجاد شده که ۷۵ هکتار آن مربوط به سال ۹۶ است.

منوچهری با بیان اینکه ۵۸ درصد گلخانه‌ها در ۵ سال اخیر در استان بوشهر راه‌اندازی شده خاطرنشان کرد: امسال بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده ۱۵۰ هکتار گلخانه در استان بوشهر ایجاد می‌شود که تاکنون ۳۵ هکتار آن راه‌اندازی شده است.

منوچهری افزود: پروژه گلخانه روستای محمدآباددشتی در سطح ۱۰ هزار مترمربع با سرمایه‌گذاری قریب به ۲۰ میلیارد ریال اجرا می‌شود که زمینه اشتغال ۱۸ نفر فراهم می‌شود.