۱۵ دستگاه اجرایی برتر در قزوین معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، روز سه شنبه مراسم جشنواره شهید رجایی با حضور عبدالمحمد زاهدی استاندار، منوچهر حبیبی معاون عمرانی استاندار، ابوالفضل یاری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دادستان، رئیس کل دادگستری، مدیران دستگاههای اجرایی نتیجه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در جشنواره شهید رجایی اعلام شد.

بر اساس شاخص های ارزیابی شده از میان ۴۹ دستگاه اجرایی تعداد ۱۵ دستگاه به عنوان برتر شناخته شدند.

در این جشنواره ادارات بهزیستی استان، شرکت آب و فاضلاب روستایی، بنیاد شهید، امور اقتصادی و دارایی، آموزش فنی وحرفه ای، استاندارد استان، مدیرکل دامپزشکی، آموزش و پرورش، اداره کل ثبت احوال، اداره کل بیمه سلامت، شرکت آب و فاضلاب شهری، انتقال خون، شرکت شهرک های صنعتی، اداره کل ثبت اسناد و املاک، اداره کل امور مالیاتی استان به عنوان دستگاه اجرایی برتر در شاخص های استانی، عمومی، اختصاصی، گروه شرکت ها، گروه عمومی و اجتماعی، قضایی، علمی، فرهنگی و آموزشی، زیربنایی و تولیدی معرفی شدند و از مدیران آنها تقدیر شد.

همچنین از هشت ارزیاب برتر استانی تجلیل شد.

در این مراسم از حدیثه باقری دهیار نمونه روستای زناسوج هم تجلیل شد.