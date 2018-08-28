به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فرانسه با تکرار ادعاهای تکراری این کشور علیه تهران از دیپلمات‌ های خود خواسته است تا سفرهای غیرضروری به ایران را تا زمان نامعلومی به تعویق بیاندازند.

رویترز در این خصوص اعلام کرد که بر اساس یادداشتی که به دست این خبرگزاری رسیده است، پاریس از مقامات وزارت خارجه و دیپلمات های خود خواسته است تا تمامی سفرهای غیرضروری خود به ایران را به مدت نامعلومی عقب انداخته؛ از انجام این کار خودداری کنند.



فرانسه بهانه این اقدام خود را یک طرح بمب گذاری خنثی شده و نیز رویکرد سخت ایران به این کشور ادعا کرده است!



این درحالیست که این کشور چندی پیش از همایش گروهک تروریستی منافقین میزبانی کرد؛ گروهکی که قریب به ۱۷ هزار نفر از ایرانیان را در سال های گذشته ترور کرده بود.