۴ انبار قاچاق داروهای دام و طیور در استان سمنان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی بعد از ظهر سه شنبه در نشستی با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران به میزبانی دامپزشکی سمنان، با اشاره به تشدید بازرسی ها از انبارها و واحد های تولیدی و توزیعی داروهای دامی، تاکید کرد: در طول این بازرسی ها و در روزهای اخیر، چهار انبار داروهای قاچاق دامی در شهرهای سمنان و سرخه کشف و پرونده آن ها به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

وی با بیان اینکه سه باب انبار در سرخه و یک باب در سمنان داروهای دامی قاچاق را ذخیره کرده بودند، افزود: این انبارها با همکاری نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی و اداره کل دامپزشکی استان سمنان کشف و داروهای آن ضبط شد.

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان با بیان اینکه انواع قرص، شربت، پودر و آمپول های تزریقی از این انبار ها کشف شد، تاکید کرد: متصدیان این انبارها با تغییر تاریخ و برچسب های این داروها قصد عرضه آن ها را در بازار داشتند.

محمدی بیان کرد: ارزش ریالی این دارو های کشف شده دو میلیارد تومان برآورد شده است.