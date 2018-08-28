فضا را برای محتکران ناامن کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اسد عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری با تبریک به مناسبت هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطر شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: هفته دولت فرصت مغتنمی برای معرفی دستاوردها و خدمات دولت تدبیر و امید در بخش‌های مختلف و توسعه زیرساخت‌هاست.

وی با بیان اینکه خدمت کردن و توفیقات دولت،توفیقات نظام است،گفت: حق مردم است تا در جریان فعالیتها و تصمیم‌گیری کارگزاران دولت باشند چرا که آگاه‌سازی مردم ازتوانمندی های دولت باعث ایجاد روحیه اعتماد در آنها شده و مردم نیز در همه صحنه‌ها پشتیبان دولت خواهند بود.

فرماندار بابلسر با بیان اینکه بحث تکریم وجلب رضایت ارباب رجوع از مباحث بسیار مهم در سازمانها و ادارات است، گفت: تیمی به صورت نامحسوس وارد ادارات شده و نحوه برخورد کارمندان و مدیران با ارباب رجوع را مورد بررسی قرار می دهند و در صورت مشاهده هر گونه رفتار غیرمتعارف موضوع به فرمانداری گزارش می شود و با کسانی که با ارباب رجوع رفتار نادرست دارند برخورد می شود.

اسد با تاکید به برنامه ریزی در بحث اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه تمام مسئولان از تمامی ابزارها برای ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت تولید استفاده کنند و نگاه ویژه‌ای به آن داشته باشند، گفت:مسئولان برای رفع مشکل اشتغال باید در کنار تولیدکنندگان بوده و از آنها حمایت کنند.

وی با تاکید به شناسایی پتانسیل و ظرفیت سطح شهرستان اظهار کرد: شهرستان بابلسر ظرفیت و پتانسیل بسیار خوبی در حوزه شیلات و گردشگری دارد که در صورت فراهم کردن زیرساخت مناسب و زمینه برای ایجاد پرورش انواع ماهیان سردآبی و گرم آبی می توانیم شاهد رونق تولید ،افزایش درآمد و کاهش بیکاری در سطح شهرستان باشیم.