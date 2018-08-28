پاسگاه پلیس راه جنگل گلستان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان، مهدی میقانی عصر سه شنبه در مراسم افتتاح پاسگاه پلیس راه جنگل گلستان اظهار کرد: ساخت این پاسگاه از سال گذشته در زمینی به مساحت 3 هزار و ۶۰۰ مترمربع که وارث یکی از خیران گلستانی اهدا کرده بودند روبروی روستای لوه در حوزه شهرستان گالیکش ساخته شد.

وی افزود: این پاسگاه یکی از سه پاسگاه اولویت داری است که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور برای استان گلستان در نظر گرفته که امسال به بهره برداری رسیده است.

به گفته میقانی، این پاسگاه طول راه های خروجی استان را از گالیکش به سمت استان خراسان شمالی پوشش می‌دهد.