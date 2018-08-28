هنرمندان به عنوان سرمایه های کشور باید تکریم شوند

به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی عصر روز سه شنبه در مراسم تجلیل از نام آوران فرهنگ و هنر شهر قزوین که در دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد اظهار داشت: امروز اگر ایران پرآوازه ای داریم بخشی از آن مرهون وجود هنرمندانی است که آثار ارزشمندی را خلق کرده و به نسل جوان ارائه کرده اند که ماندگار شده است.
وی افزود: هیچ فعالیتی به اندازه هنر ماندگاری ندارد و باید با استفاده از هنر بتوانیم پیامهای مهم و ماندگاری را منتقل کنیم.
نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امروز ایران اسلامی عظمت و عزت خود را در عرصه های مختلف در جهان به رخ کشیده که بخشی از این افتخارات با اتکا به مفاخر و شخصیت های فرهیخته بدست امده است.
وی گفت: هنرمندان به عنوان سرمایه های ارزشمندی هستند که هنر خود را نسل به نسل منتقل کرده و در اختیار دیگران قرار می دهند و تجلیل از آنها حرکتی فرهنگی و اصیل است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی یادآورشد: برگزاری مراسم تجلیل از بزرگان و مفاخر بیانگر روحیه قدردانی مردم از افراد تاثیرگذار خود است و این رویکرد باید ترویج شود و تداوم یابد.
وی اضافه کرد: امروز قزوین در شعر و ادب حرف زیادی برای گفتن دارد و مهد بزرگانی است که می تواند هدایتگر دیگر جوانان باشد.
محمدی بیان کرد: وقتی از افتخارات قزوین یاد می شود باید پشتوانه آن را هنرمندان این شهر و دیار بدانیم و جایگاهشان را حفظ کنیم.
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