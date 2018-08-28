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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۲۰:۰۵

مدیرکل ارشاد همدان:

جشنواره مطبوعات غرب کشور در همدان برگزار می‌شود

جشنواره مطبوعات غرب کشور در همدان برگزار می‌شود

همدان - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: جشنواره مطبوعات غرب کشور در همدان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا درویش‌نژاد بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از بررسی مشکلات انجمن‌های فرهنگی و هنری، کاهش بار تصدی‌گری اداره کل ارشاد و تفویض اختیار به شهرستان‌های استان همدان برای انجام امور فرهنگی خبر داد و گفت: ارائه مجوزهای برگزاری کنسرت به مدیر شهرستان واگذار شده تا بروکراسی اداری کم شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان بابیان اینکه پیگیری ها برای رفع نیاز کاغذ و یارانه‌ مطبوعات انجام شده از برگزاری جشنواره مطبوعاتی غرب کشور و زاگرس‌نشینان با محوریت همدان خبر داد و گفت: طرح برگزاری جشنواره با خانه مطبوعات برنامه‌ریزی و پس از فراهم شدن نیازها زمان آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی بابیان اینکه اعتبارات برگزاری این جشنواره از محل اعتبارات استانی و وزارتخانه ای تأمین می‌شود، عنوان کرد: پیگیر برگزاری جشنواره فیلم مستند و کوتاه کشورهای اسلامی در همدان هستیم.

درویش‌نژاد از تلاش برای ایجاد گذرگاه فرهنگ و هنر خبر داد و عنوان کرد: در گذرگاه فرهنگ و هنر پیاده‌راه بوعلی و سایر مناطق تفریحی همدان به محل اجرای برنامه های فرهنگی هنری از جمله اجرای موسیقی و برگزاری نمایشگاه عکس و نقاشی تبدیل می‌شود.

وی بابیان اینکه مقدمات امضای تفاهمنامه با شورای شهر برای ایجاد بازارچه هنر، جمعه‌بازار کتاب و پاتوق کتاب نیز انجام شده است، عنوان کرد: برگزاری کنسرت‌ها طی یک ماه گذشته در همدان بیشتر شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از برگزاری جشنواره تئاتر استانی از ۱۰ تا ۱۳ شهریورماه در فامنین خبر داد و گفت: جشنواره منطقه‌ای فیلم و عکس ملایر نیز ۱۵ تا ۱۸ شهریورماه با حضور ۱۰ استان برگزار خواهد شد.

درویش‌نژاد باتاکید براینکه همدان در برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری یک اقیانوس پر از ظرفیت است که باید از آن بهره برد، گفت: جشنواره نمایش فیلم‌های کودک از ۱۰ تا ۱۴ شهریورماه در سینمای تالار شهید آوینی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4388055

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